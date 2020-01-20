Бюджетникам увеличат выплаты на оздоровление

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Единовременные выплаты на оздоровление бюджетники получают один раз в календарном году, обычно при уходе в трудовой отпуск.

Такую помощь предоставляют работникам, которые получают зарплату из бюджетных средств, а также работникам, которым платят из доходов от внебюджетной деятельности. Для последних с 1 января единовременную выплату на оздоровление включают в затраты по производству и реализации при исчислении налога на прибыль .

Ранее расходы на единовременную помощь на оздоровление для бюджетников включали при налогообложении в прочие нормируемые затраты. На них можно было потратить до 1% выручки от реализации товаров и услуг, доходов от аренды и имущественных прав.

С 1 января эти выплаты на оздоровление учитываются при налогообложении прибыли без ограничений и это позволит повысить бюджетникам выплаты на матпомощь на оздоровление.

Как ранее сообщал Myfin.by , ожидается, что Беларуси средняя зарплата бюджетников в 2020 году составит около 930 рублей.