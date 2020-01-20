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Бюджетникам увеличат выплаты на оздоровление

20.01.2020 11:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Единовременные выплаты на оздоровление бюджетники получают один раз в календарном году, обычно при уходе в трудовой отпуск.

Такую помощь предоставляют работникам, которые получают зарплату из бюджетных средств, а также работникам, которым платят из доходов от внебюджетной деятельности. Для последних с 1 января единовременную выплату на оздоровление включают в затраты по производству и реализации при исчислении налога на прибыль.

Ранее расходы на единовременную помощь на оздоровление для бюджетников включали при налогообложении в прочие нормируемые затраты. На них можно было потратить до 1% выручки от реализации товаров и услуг, доходов от аренды и имущественных прав.

С 1 января эти выплаты на оздоровление учитываются при налогообложении прибыли без ограничений и это позволит повысить бюджетникам выплаты на матпомощь на оздоровление.

Как ранее сообщал Myfin.by, ожидается, что Беларуси средняя зарплата бюджетников в 2020 году составит около 930 рублей.

С января 2020 года изменилась система оплаты труда работников бюджетной сферы: тарифная ставка первого разряда заменена на базовую ставку.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси единовременные выплаты на оздоровление для работников бюджетных организаций 1 января 2020 года освободили от уплаты подоходного налога. Это...
 
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