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В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих: 3 человека погибли
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Три человека погибли в результате нападения на северо-востоке Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестный нанес прохожим ножевые ранения, а затем скрылся. Полиция прибыла на место происшествия, получив жалобу о нарушении общественного порядка в районе. Погибшим было от 20 до 30 лет.
По факту ЧП ведется расследование. Специалисты устанавливают личности жертв. Нападавшего разыскивает полиция.
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Новости Великобритании. Три человека погибли в результате нападения на северо-востоке Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный нанес...
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