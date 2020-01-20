ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Винус Уильямс покинула Australian Open после первого матча - проиграла 15-летней сопернице

20.01.2020 11:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Винус Уильямс проиграла 15-летней сопернице в первом круге Australian Open, не сумев взять реванш за поражение на Уимблдоне.

39-летняя Уильямс в матче первого круга в двух сетах проиграла 15-летней соотечественнице Кори Гауфф 7:6 (5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Это была вторая встреча теннисисток - в прошлом году соперницы сыграли в первом круге Уимблдона и тогда тоже в двух сетах победила Гауфф. В итоге тинейджер дошла до четвертого круга Уимблдона, где уступила только самой Симоне Халеп.

Гауфф, которая занимает 67 место в рейтинге WTA, впервые в карьере вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде она сыграет с представительницей Румынии Сораной Кырстей.
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Винус Уильямс проиграла 15-летней сопернице в первом круге Australian Open, не сумев взять реванш за поражение на Уимблдоне.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджетникам увеличат выплаты на оздоровление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика