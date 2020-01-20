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Транзит российской нефти по «Дружбе» снова идет в штатном режиме
20.01.2020 12:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: transoil.by
Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о завершении ремонтных работ на нефтепроводе.
На 17-м и 30-м км магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест-3» были заменены две секции трубопровода, сообщили на предприятии. Сообщается также, что дополнительный контроль позволил обнаружить еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м км магистрального нефтепровода. Речь идет о производственном браке - трещине в поперечном шве и внешней потере металла. Эти дефекты были устранены посредством установки муфт.
Как следует из сообщения «Гомельтранснефть Дружба», ремонтные работы велись круглосуточно. Они начались 14 января и завершились 17 января.
В данный момент транзит российской нефти через территорию Беларуси продолжается в штатном режиме.
В информационном поле ремонтным работам на нефтепроводе уделялось повышенное внимание. Они проводились на фоне
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Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о завершении ремонтных работ на нефтепроводе.
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