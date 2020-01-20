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Транзит российской нефти по «Дружбе» снова идет в штатном режиме

20.01.2020 12:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Транзит российской нефти по «Дружбе» снова идет в штатном режиме

фото: transoil.by

Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о завершении ремонтных работ на нефтепроводе.

На 17-м и 30-м км магистрального нефтепровода «Мозырь – Брест-3» были заменены две секции трубопровода, сообщили на предприятии. Сообщается также, что дополнительный контроль позволил обнаружить еще два опасных дефекта на 7-м и 13-м км магистрального нефтепровода. Речь идет о производственном браке - трещине в поперечном шве и внешней потере металла. Эти дефекты были устранены посредством установки муфт.

Как следует из сообщения «Гомельтранснефть Дружба», ремонтные работы велись круглосуточно. Они начались 14 января и завершились 17 января.

В данный момент транзит российской нефти через территорию Беларуси продолжается в штатном режиме.

В информационном поле ремонтным работам на нефтепроводе уделялось повышенное внимание. Они проводились на фоне пока безрезультатных переговоров между Беларусью и Россией об объемах поставок нефти и тарифов на транзит.  

 
Теги: Брест
 
 
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Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о завершении ремонтных работ на нефтепроводе.
 
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