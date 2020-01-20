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Помните памятник Пушкину с «кровавыми» руками? За них задержали работника банка
Источник материала: KYKY>
В конце прошлой недели, 17 января, агентство «Минск-Новости»
Меньше, чем за сутки, памятник Пушкину
Правда, позицию посольства успели раскритиковать. Так, пользователи соцсети не до конца поняли, как именно русский поэт Александр Пушкин был связан с нашей страной.
А вчера, 19 января, по делу об осквернении памятника задержали подозреваемого,
Шавров успел позвонить друзьям и сообщить об аресте. Сейчас он находится на Окрестина. По словам активиста, его также подозревают в нанесении ряда политических граффити, включая рисунок с текстом «Свабоду палітвязьням!». Где именно нарисовано последнее граффити, неизвестно, знакомые актиста знают только о самом факте. Но глава «Молодого фронта» говорит, что граффити имело другую надпись – «Свабоду Севярынцу».
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В конце прошлой недели, 17 января, агентство «Минск-Новости» писало, как в Минске вандалы раскрасили красной краской руки памятнику Пушкину, который стоит в центре...
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