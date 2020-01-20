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Помните памятник Пушкину с «кровавыми» руками? За них задержали работника банка

20.01.2020 12:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В конце прошлой недели, 17 января, агентство «Минск-Новости» писало, как в Минске вандалы раскрасили красной краской руки памятнику Пушкину, который стоит в центре Минска – возле гостиницы «Беларусь». С последнего похожего кейса, когда этому же монументу красили голову, прошла пара месяцев. О новом инциденте в милицию сообщили очевидцы.

Меньше, чем за сутки, памятник Пушкину удалось очистить – городские службы работали всю ночь. Правда, на руках поэта следы красной краски все же остались слегка заметными. О жесте вандалов высказалось даже посольство России в Минске, написав в твиттере два поста:

Правда, позицию посольства успели раскритиковать. Так, пользователи соцсети не до конца поняли, как именно русский поэт Александр Пушкин был связан с нашей страной.

А вчера, 19 января, по делу об осквернении памятника задержали подозреваемого, пишет TUT.by. Им оказался активист «Молодого фронта» Филипп Шавров. 

Шавров успел позвонить друзьям и сообщить об аресте. Сейчас он находится на Окрестина. По словам активиста, его также подозревают в нанесении ряда политических граффити, включая рисунок с текстом «Свабоду палітвязьням!». Где именно нарисовано последнее граффити, неизвестно, знакомые актиста знают только о самом факте. Но глава «Молодого фронта» говорит, что граффити имело другую надпись – «Свабоду Севярынцу».

По данным «Молодого фронта», в квартире Филиппа прошел обыск: конфисковали всю одежду, но технику не тронули. Единомышленники молодого человека считают, что ему могут предъявить обвинение по части первой уголовной статьи 339 о хулиганстве (максимальные санкции – до трех лет колонии). «Наша Нива» добавляет, что Филиппу Шаврову 25 лет. В «Молодом фронте» он с 2016 года, сам родом из Витебска. Окончил юридический факультет БГУ, работал в одном из минских банков. Женат.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В конце прошлой недели, 17 января, агентство «Минск-Новости» писало, как в Минске вандалы раскрасили красной краской руки памятнику Пушкину, который стоит в центре...
 
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