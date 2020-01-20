Помните памятник Пушкину с «кровавыми» руками? За них задержали работника банка

Источник материала: KYKY

В конце прошлой недели, 17 января, агентство «Минск-Новости» писало , как в Минске вандалы раскрасили красной краской руки памятнику Пушкину, который стоит в центре Минска – возле гостиницы «Беларусь». С последнего похожего кейса, когда этому же монументу красили голову, прошла пара месяцев. О новом инциденте в милицию сообщили очевидцы.

Меньше, чем за сутки, памятник Пушкину удалось очистить – городские службы работали всю ночь. Правда, на руках поэта следы красной краски все же остались слегка заметными. О жесте вандалов высказалось даже посольство России в Минске, написав в твиттере два поста:

Поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение. — Посольство России в РБ (@RusEmbassyMinsk) January 17, 2020

Правда, позицию посольства успели раскритиковать. Так, пользователи соцсети не до конца поняли, как именно русский поэт Александр Пушкин был связан с нашей страной.

Лухту нейкую звярзілі )). Гэта сорам Беларусі, што іншаземаму паэту, які аніяк не звязаны з нашай краінай (не ўзгадваў яе, не затрымліваўся больш, чым было неабходна для пераправы ў Расею, не карыстаўся літаратурнымі напрацоўкамі), стаіць больш помнікаў, чым нашым класікам. — Alfthirdhe (@Alfthirdheenvoy) January 18, 2020

за 'Беларусью' спасибо. Но какое отношение имел Пушкин к Северо-Западному краю? Где он здесь бывал? В каких произведениях упоминал? — Чараўнiк Мiжмор'я (@extravalex) January 17, 2020

А вчера, 19 января, по делу об осквернении памятника задержали подозреваемого, пишет TUT.by. Им оказался активист «Молодого фронта» Филипп Шавров.

Шавров успел позвонить друзьям и сообщить об аресте. Сейчас он находится на Окрестина. По словам активиста, его также подозревают в нанесении ряда политических граффити, включая рисунок с текстом «Свабоду палітвязьням!». Где именно нарисовано последнее граффити, неизвестно, знакомые актиста знают только о самом факте. Но глава «Молодого фронта» говорит, что граффити имело другую надпись – «Свабоду Севярынцу».

По данным «Молодого фронта», в квартире Филиппа прошел обыск: конфисковали всю одежду, но технику не тронули. Единомышленники молодого человека считают, что ему могут предъявить обвинение по части первой уголовной статьи 339 о хулиганстве ( максимальные санкции – до трех лет колонии). «Наша Нива» добавляет , что Филиппу Шаврову 25 лет. В «Молодом фронте» он с 2016 года, сам родом из Витебска. Окончил юридический факультет БГУ, работал в одном из минских банков. Женат.