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Кто может рассчитывать на льготную досрочную пенсию: новый указ президента
Источник материала: Myfin
Тем работникам, которые выработали на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии согласно закону «О пенсионном обеспечении» взамен досрочной профессиональной
В Беларуси, кроме того, с 1 января 2021 года повысят тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование для нескольких категорий работников, которые заняты полный рабочий день на работах с особыми условиями труда.
Источник: Myfin.by
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Белорусы, работающие в особых условиях труда, получили право на досрочную льготную пенсию. В Беларуси регулируются вопросы досрочного пенсионного обеспечения...
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