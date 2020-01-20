Кто может рассчитывать на льготную досрочную пенсию: новый указ президента

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Тем работникам, которые выработали на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, будет предоставлено право на назначение досрочной льготной пенсии согласно закону «О пенсионном обеспечении» взамен досрочной профессиональной пенсии согласно закону «О профессиональном пенсионном страховании».

В Беларуси, кроме того, с 1 января 2021 года повысят тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование для нескольких категорий работников, которые заняты полный рабочий день на работах с особыми условиями труда.