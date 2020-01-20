Андрей Лобко: «Если поставить твердое намерение и приложить максимум усилий, любое желание исполнится»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Как настоящий мужчина, а таковым его создала природа, воспитали родители, он всегда имеет цель, несет ответственность за себя и за других. Он умеет бороться за то, что для него важно, что любит и ценит. Его дела, порой самые ординарные, – настоящие поступки. А слова… они из разряда «мужчина сказал – мужчина сделал» или даже «ничего не сказал, а сделал».

В 29 лет он стал начальником Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Не случайно. А потому, что личность, лидер, субъект, а не объект.

– Какой цвет преобладает, когда вы вспоминаете детство?

– Красный. Я ведь родился и вырос в Лунинце, а это, как известно, клубничный край. Большие плантации сочной и ароматной ягоды имели мои родители, но куда больше они были у бабушки. Все лето с младшими братом и сестрой мы проводили на уборке клубники. Да куда лето! Уже в апреле месяце ехали в Вичин, так называется деревня, в которой живет бабушка, готовили почву для посадки, убирали перезимовавшую листву, высаживали рассаду. Привычки к труду родители воспитывали в нас с детства, и для меня, младших Дмитрия и Татьяны это было естественное состояние (улыбается), как жить, дышать.

– Помните, когда вы почувствовали себя взрослым?

– Я никогда не был отличником. Мама другой раз даже говорила, что учусь я «из-под палки». А мне и на самом деле куда интереснее было погонять с друзьями футбольный мяч, «повисеть» на турнике, послушать музыку… Только в седьмом классе пришло осознание того, что в «скучной школе» надо учиться, что именно знания открывают для тебя множество граней, а образование – вещь ну совсем не второстепенная. Таким образом, когда лозунг «Учиться, учиться и учиться» стал для меня актуальным, я почувствовал себя взрослым.

– Вы выбрали жизнь в Ганцевичах. Вам здесь хорошо?

– Должен признаться, что не я выбрал Ганцевичи. Это город постоянно «закидывал» словечко перед судьбой. После окончания Гомельского инженерного института Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь я собирался ехать на отработку в Пружаны. В Пружанском РОЧС меня ждала должность начальника караула пожарной и аварийно-спасательной части. А мой друг из Пинска получил распределение в Ганцевичи. Но поскольку ему чужда была работа инспектора, он предложил обмен. Препятствий в этом деле никаких не было, и я оказался в Ганцевичах. За 13 лет работы в РОЧС, признаюсь, три раза я пытался «бежать». Но не получилось. В 2009 году женился, уже построил дом, подрастают дети. Но смену места жительства в своей жизни не исключаю. Конечно же, я не брошу Ганцевичи и не перееду жить, работать, например, в Ляховичи, Лунинец. Не вижу смысла. А вот о переезде в областной центр, Минск задумался бы. И уже не ради себя, а ради будущего детей.

– Внешне вы кажетесь достаточно сильным и самодостаточным человеком. А как внутренне себя ощущаете?

– Счастливым. И для этого ощущения у меня есть все: любимая женщина, воспитанные дети, живые родители, работа, которую я стремлюсь выполнять хорошо, несмотря ни на что.

– Вы руководствуетесь какими-то определенными правилами жизни?

– В этот мир мы приходим без жизненной инструкции и правила, которым необходимо следовать, извлекаем самостоятельно, другой раз даже из ошибок. А что касается правила жизни, то оно не одно, но есть золотое: прежде чем судить ошибки других, обрати внимание на себя.

– Что для вас теперь самое главное?

– Семья.

– Ваша семья – это кто?

– Супруга Татьяна, девятилетняя Елена и пятилетняя Мария.

– На ваш взгляд, что нужно для того, чтобы в семье было все хорошо?

– Не скажу ничего нового: уважение, взаимопонимание и доверие, желание быть вместе, как говорят, в горе и радости, в богатстве и бедности, болезни и здравии.

– А на работе?

– В кабинете у меня есть любимая чашка, а на ней – слова древнего китайского философа и мыслителя Конфуция «Выбери себе работу по душе и тебе не придется работать ни одного дня». Это первое. Второе – подбери команду, которая будет видеть в тебе личность и понимать с полуслова. И последнее, как правило, если дома все хорошо, то и на работе будет все отлично.

– Продолжите, пожалуйста, следующие фразы: «Любовь – это…», «Без любви…»

– Любовь – это история жизни мужчины и женщины, в которой есть место эмоциям, безумию, заботе, нежности, пониманию… Это чувство глубокой привязанности к человеку, титанический труд и безграничная радость… Без любви жизнь не имеет смысла.

Наихудшие качества мужчины?

– Слабость.

– Женщины?

– Предательство. Особенно в отношении своих собственных детей.

– А сами недостатки имеете? Если да, то как с ними боретесь?

– Как и у любого человека, недостатки у меня в характере, конечно же, есть. Один из них – как руководитель я достаточно «мягкий». Конечно же, в коллективе не доходит до вседозволенности, есть дисциплина, порядок и наказание, коль это необходимо. С «синдромом доброго шефа» я веду борьбу, но и тираном, хамом, грубияном на службе никогда не стану. Для супруги, как она считает, мой главный недостаток в том, что не умею планировать семейные дела. Я никогда не даю пустые обещания заблаговременно ни ей, ни детям о поездке в выходной день в аквапарк или на экскурсию в столицу. Специфика работы такова, что все планы могут рухнуть в одночасье. А я – человек слова.

– Вам важно, что о вас говорят люди?

– В целом да. И поэтому я всегда стараюсь держать контроль над собой, своим настроением, эмоциями. Говорю не только то, что думаю, но и думаю, что говорю. Стремлюсь к тому, чтобы слова не расходились с делом, а если что-то и не получается, не побоюсь признаться в этом.

– Вы по натуре карьерист?

– Мне было двадцать девять лет, когда я возглавил Ганцевичский РОЧС. Не могу сказать, что я стремился в это кресло, но и не могу отрицать тот факт, что мне всегда хотелось быть в числе лучших, сравнивать свои и чьи-то успехи, результаты в работе.

С первых дней трудовой деятельности я стремился быть не просто пожарным, а сотрудником, который развивается на работе, движется вперед. «Чистым» карьеристом назвать себя не могу, хотя и не вижу ничего зазорного в желании начать с малого и, увеличивая обороты, достигать чего-то большого.

– Традиционный вопрос: формула вашего успеха?

– Считаю, что успех зависит в первую очередь от личных качеств человека, его доброжелательности, знаний, уверенности в себе и своих силах, в конце концов, даже от способности доводить начатое дело до конца. Но, поверьте, ни один руководитель не станет успешным, если не будет коллектива, команды единомышленников. Не зря же мудрые люди говорят, что у коллектива – большая сила.

– Сегодня культ спорта достаточно серьезный и в республике, и в нашем районе. Как обстоят дела со спортом у вас?

– Я не занимаюсь спортом только потому, что это сейчас модно. Для меня это что-то более личное, дело не напоказ. Систематически подтягиваюсь на турнике, делаю упражнения, чтобы быть в форме, чтобы не хуже своих подчиненных выполнять нормативы сотрудника РОЧС. И, кстати, в своей возрастной группе справляюсь очень даже неплохо. Люблю со старшей дочерью совершить велопрогулку в урочище Горки. В школьные и курсантские времена увлекался футболом, волейболом, кросс-кантри, армрестлингом. Даже входил в институтскую сборную команду по борьбе на руках. На походы в спортивный зал не всегда хватает времени. А может быть, и желания.

– Можете назвать любимый семейный праздник, когда вы уж точно можете себя посвятить семье целиком и полностью?

– Новый год. Новый год с зеленой елкой в доме, многочисленными гостями, удивительными подарками и искренними поздравлениями.

В былые времена большой, дружной семьей мы собирались в родительском доме. Было тепло и уютно. Последние годы торжество празднуем в Ганцевичах, поскольку выехать за пределы района я себе позволить не могу. Приезжают из Лунинца мои отец с матерью, из Куково – родители супруги, из столицы – брат, сестра и их семьи. Этот праздник еще больше объединяет всех нас, делает добрее, роднее.

– Как правило, в новогоднюю ночь загадывают самые сокровенные желания. Что в этом году загадали вы?

– Я не писал свое желание на праздничной салфетке, не сжигал ее и оставшийся пепел не опускал в бокал с шампанским. Я просто загадал… Не отношу себя к числу людей суеверных, но озвучивать желание не стану. А вдруг не сбудется? (улыбается). А если честно, я знаю одно: если поставить твердое намерение и приложить максимум усилий, любое желание исполнится. Во всяком случае, у меня происходит именно так.

Галина Пупач

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