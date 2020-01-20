136 заболевших за выходные. В Китае от нового коронавируса скончались уже 3 человека

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Третий человек скончался от нового коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпидемия стремительно распространяется.

За минувшие выходные зафиксировано 136 новых случаев заболевания. Инфекция достигла Южной Кореи. Случаи заражения также обнаружены в Гонконге, Сингапуре, Таиланде и в Японии.





Напомним, заболевание в китайском городе Ухань выявлено в конце декабря. Больше трех десятков пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще несколько – в критическом. Врачи пока не нашли признаков того, что инфекция передается от человека к человеку. Лабораторные исследования продолжаются.