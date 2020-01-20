Стало известно, когда Россия поставит в Сербию ЗРПК «Панцирь-С1»

Источник материала: Tut.by

Первые поставки российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» в Сербию начнутся в конце февраля. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.



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«Конец февраля в соответствии с условиями контракта», — сообщил собеседник, отвечая на вопрос о сроках начала поставки «Панцирей» в Сербию.

24 октября 2019 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград заказал комплекс «Панцирь». В ноябре прошлого года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил ТАСС, что Россия поставит «Панцири» Сербии в ближайшие месяцы.

Комплекс «Панцирь-С» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Вооружение «Панциря» состоит из 12 готовых к пуску ракет класса «земля — воздух» (по шесть ракет в каждом контейнере). Ракеты имеют максимальную дальность в 20 км и 30 км и оснащены боевой частью массой 20 кг. В состав вооружения комплекса также входит двуствольная 30-миллиметровая скорострельная пушка с дальностью стрельбы до 4000 м и досягаемостью по высоте 3000 м. Ракеты используются для борьбы с целями в дальней зоне перехвата, тогда как пушка — для уничтожения целей в ближней зоне.