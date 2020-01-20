ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр обороны Равков назначен госсекретарем Совбеза

20.01.2020 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности.

Министр обороны Равков назначен госсекретарем Совбеза
Соответствующее кадровое решение принял глава Беларуси.

"Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. 

Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Справка. Генерал-лейтенант Андрей Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. 

В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году с отличием и золотой медалью - Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году с отличием и золотой медалью - командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь, в 2005 году с отличием - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.


С 1988 по 1997 год прошел все должностные ступени от командира взвода до командира батальона. С 1999 по 2003 год военную службу проходил в должностях начальника штаба и командира базы хранения вооружения и техники.

С 2005 по 2012 год занимал должности командира отдельной мобильной бригады, начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.

Являлся командующим войсками Северо-Западного оперативного командования с 2012 по 2014 год.

В ноябре 2014 года был назначен министром обороны.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Люкс всему голова. Производитель предметов роскоши стал самым богатым человеком в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика