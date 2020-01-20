Министр обороны Равков назначен госсекретарем Совбеза

Соответствующее кадровое решение принял глава Беларуси.





"Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть.





Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Справка. Генерал-лейтенант Андрей Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области.





В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988 году с отличием и золотой медалью - Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999 году с отличием и золотой медалью - командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь, в 2005 году с отличием - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.









С 1988 по 1997 год прошел все должностные ступени от командира взвода до командира батальона. С 1999 по 2003 год военную службу проходил в должностях начальника штаба и командира базы хранения вооружения и техники.





С 2005 по 2012 год занимал должности командира отдельной мобильной бригады, начальника оперативного отдела - заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.





Являлся командующим войсками Северо-Западного оперативного командования с 2012 по 2014 год.





В ноябре 2014 года был назначен министром обороны.