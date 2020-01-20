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Что, снова «Холоп»? Узнали лидеров проката за прошлую неделю

20.01.2020 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, делимся с вами списками фильмов, на которые активнее всего минчане ходили всю прошлую неделю. Жителей столицы, по всей видимости, потянуло на ужасы — в топах есть как триллеры «Маяк» и «Девушка в лабиринте», так и откровенно хоррор «Проклятие». Но все-таки бесспорным лидером вот уже четвертую неделю подряд становится комедия «Холоп» — кстати, самая кассовая в истории российского кино.


Фото: TUT.BY
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 13 — 19 января

SilverScreen

1. Холоп
2. (Не)идеальный мужчина
3. Камуфляж и шпионаж
4. Маяк
5. Холодное сердце 2

КиноМинска

1. Холоп
2. (Не)идеальный мужчина
3. Камуфляж и шпионаж
4. Проклятие
5. Девушка в лабиринте

Falcon Club Бутик Кино

1. Холоп
2. (Не)идеальный мужчина
3. Камуфляж и шпионаж
4. Дело Ричарда Джуэлла
5. Девушка в лабиринте

АртКинотеатр

1. Холоп
2. (Не)идеальный мужчина
3. Камуфляж и шпионаж
4. Холодное сердце 2
5. Фиксики против кработов

Кадр из фильма «Холоп»

«Холоп» — безусловный лидер минского проката на протяжении всего месяца. Мы уже разбирались, в чем его феноменальность, а также слушали минчанина, который пожаловался, что содержание популярной российской комедии абсолютно не соответствует выставленному ей возрастному рейтингу «12+». Поэтому в этот раз расскажем вам о новинке с Егором Кридом, про «Холопа» вы и так все знаете.

Премьера недели — «(Не)идеальный мужчина»


Кадр из фильма «(Не)идеальный мужчина»

Когда: до 29 января

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5 рублей

Купить билет

Расскажем о свежей комедии, которая на прошлой неделе заняла вторую строчку в топах лидеров. Поп-певец, а с недавнего еще и рэпер Егор Крид решился-таки попробовать себя в большом кино — не только же в рекламах сниматься. Роль ему досталась необычная: в премьерном фильме «(Не)идеальный мужчина» он играет… робота. По сюжету Свете (ее сыграла некогда муза Германики Юлия Александрова) не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Когда у одного из них обнаруживается программный сбой, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Кино уже можно посмотреть в прокате.

Бонус от редакции — «Мое прекрасное лето с Софи»


Кадр из фильма «Мое прекрасное лето с Софи»

Когда: до 29 января

Где: Falcon Club Бутик Кино, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Аврора», «Ракета», «Пионер»

Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Возможно, вам никто, кроме нас, не посоветует сходить на «Мое прекрасное лето с Софи» — а подростковая драма уже, между прочим, в прокате. Это не просто драмеди о взрослении с красивыми пляжами и обмазанными маслом женщинами, но еще и лучший французский фильм по итогам все того же двухнедельника режиссеров на последнем по времени Каннском фестивале. А еще это очень теплый привет из лета, которое когда-нибудь да наступит.

Полный график кинопремьер Минска

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Теги: Минск
 
 
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Как и всегда по понедельникам, делимся с вами списками фильмов, на которые активнее всего минчане ходили всю прошлую неделю. Жителей столицы, по всей видимости,...
 
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