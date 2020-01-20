Что, снова «Холоп»? Узнали лидеров проката за прошлую неделю

Источник материала: Tut.by

Как и всегда по понедельникам, делимся с вами списками фильмов, на которые активнее всего минчане ходили всю прошлую неделю. Жителей столицы, по всей видимости, потянуло на ужасы — в топах есть как триллеры «Маяк» и «Девушка в лабиринте», так и откровенно хоррор «Проклятие». Но все-таки бесспорным лидером вот уже четвертую неделю подряд становится комедия «Холоп» — кстати, самая кассовая в истории российского кино.



Фото: TUT.BY



Кадр из фильма «Холоп»

«Холоп» — безусловный лидер минского проката на протяжении всего месяца. Мы уже разбирались , в чем его феноменальность, а также слушали минчанина, который пожаловался, что содержание популярной российской комедии абсолютно не соответствует выставленному ей возрастному рейтингу «12+». Поэтому в этот раз расскажем вам о новинке с Егором Кридом, про «Холопа» вы и так все знаете.



Кадр из фильма «(Не)идеальный мужчина»

Когда: до 29 января Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 5 рублей Купить билет

Расскажем о свежей комедии, которая на прошлой неделе заняла вторую строчку в топах лидеров. Поп-певец, а с недавнего еще и рэпер Егор Крид решился-таки попробовать себя в большом кино — не только же в рекламах сниматься. Роль ему досталась необычная: в премьерном фильме «(Не)идеальный мужчина» он играет… робота. По сюжету Свете (ее сыграла некогда муза Германики Юлия Александрова ) не везет с отношениями: она вечно подстраивается под парней, унижается и терпит измены. После расставания с очередным непутевым бойфрендом девушка идет работать в компанию по продаже роботов. Когда у одного из них обнаруживается программный сбой, Света упрашивает продать его ей, так как… влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Кино уже можно посмотреть в прокате.

Бонус от редакции — «Мое прекрасное лето с Софи»



Кадр из фильма «Мое прекрасное лето с Софи»

Когда: до 29 января Где: Falcon Club Бутик Кино, VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Аврора», «Ракета», «Пионер» Сколько: от 6 рублей Купить билет

Возможно, вам никто, кроме нас, не посоветует сходить на «Мое прекрасное лето с Софи» — а подростковая драма уже, между прочим, в прокате. Это не просто драмеди о взрослении с красивыми пляжами и обмазанными маслом женщинами, но еще и лучший французский фильм по итогам все того же двухнедельника режиссеров на последнем по времени Каннском фестивале. А еще это очень теплый привет из лета, которое когда-нибудь да наступит.

Полный график кинопремьер Минска

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