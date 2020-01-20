Люкс всему голова. Производитель предметов роскоши стал самым богатым человеком в мире

Источник материала: Ежедневник



фото: inwestment.ru

Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богачей. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс из-за своей щедрости переместился на третье место в топе.

Лидер в списке Forbes меняется в первый раз в 2020 году — но, скорее всего, не в последний, полагает издание .

Бернар Арно, глава производителя предметов роскоши LVMH, благодаря подорожанию акций прибавил к своему состоянию 1,9 млрд долларов и возглавил рейтинг богачей. Сейчас богатство Арно оценивается в 117 млрд.

Компания LVMH начала 2020 год успешно, осуществив крупные приобретения: долю косметического бренда Kat Von D, неограненный алмаз размером с теннисный мяч. А в ноябре LVMH заявила о готовности купить легендарный ювелирный бренд Tiffany & Co. за 16,2 млрд долларов.

Билл Гейтс переместился на третье место в рейтинге богачей. Однако он был бы первым, если бы не пожертвовал более 35,8 млрд долларов на благотворительность.