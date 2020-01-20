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Люкс всему голова. Производитель предметов роскоши стал самым богатым человеком в мире
20.01.2020 13:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: inwestment.ru
Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богачей. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс из-за своей щедрости переместился на третье место в топе.
Лидер в списке Forbes меняется в первый раз в 2020 году — но, скорее всего, не в последний, полагает
Бернар Арно, глава производителя предметов роскоши LVMH, благодаря подорожанию акций прибавил к своему состоянию 1,9 млрд долларов и возглавил рейтинг богачей. Сейчас богатство Арно оценивается в 117 млрд.
Компания LVMH начала 2020 год успешно, осуществив крупные приобретения: долю косметического бренда Kat Von D, неограненный алмаз размером с теннисный мяч. А в ноябре LVMH заявила о готовности купить легендарный ювелирный бренд Tiffany & Co. за 16,2 млрд долларов.
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Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богачей. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс из-за своей щедрости переместился на...
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