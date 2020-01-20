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Автомобильное топливо вновь подорожало в Беларуси
Источник материала: Myfin
Как пояснили в «Белнефтехиме», розничные цены на автомобильное топливо меняются в соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе 2020 года.
Теперь стоимость 1 литра топлива на АЗС составляет:
бензин АИ-92-К5-Евро - 1,67 рубля,
бензин АИ-95-К5-Евро – 1,77 рубля,
бензин АИ-98-К5-Евро – 1,99 рубля,
ДТ – 1,77 рубля.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 19 января изменились цены на моторное топливо. Они вновь повысились на 1 копейку. Об этом сообщили в концерне Белнефтехим .
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