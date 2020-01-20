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Звуки волынки - одна из главных мелодий чемпионов Беларуси

20.01.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Звуки игры на волынке перед началом любого матча на "Брестском" стали крепкой традицией.

Звуки волынки - одна из главных мелодий чемпионов Беларуси

В интервью с музыкантом Оксаной Мороз открываем историю инструмента, обсуждаем реакцию болельщиков и выясняем почему футбол и волынка в городе над Бугом стали неразделимы.

 
 
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  Звуки игры на волынке перед началом любого матча на "Брестском" стали крепкой традицией. В интервью с музыкантом Оксаной Мороз открываем историю инструмента,...
 
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