|
Звуки волынки - одна из главных мелодий чемпионов Беларуси
20.01.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Звуки игры на волынке перед началом любого матча на "Брестском" стали крепкой традицией.
В интервью с музыкантом Оксаной Мороз открываем историю инструмента, обсуждаем реакцию болельщиков и выясняем почему футбол и волынка в городе над Бугом стали неразделимы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звуки игры на волынке перед началом любого матча на "Брестском" стали крепкой традицией. В интервью с музыкантом Оксаной Мороз открываем историю инструмента,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)