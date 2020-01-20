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Минские таксисты грозят заблокировать центр города - требуют повысить тариф

20.01.2020 14:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичные таксисты, недовольные своими заработками, требуют от служб и сервисов, в которых они работают, повышения стоимости километра пробега на 5 копеек.

Минские таксисты грозят заблокировать центр города - требуют повысить тариф
В случае отказа водители обещают всеми законным способами блокировать работу служб такси.

— Именно из-за существующих тарифов водителям приходится работать по 16, а то и 18 часов. Чтобы хоть что-то да заработать. И это уже становится небезопасно, — объясняет TUT.BY позицию недовольных один из инициаторов требования.

Напомним, первые попытки высказать недовольство сложившейся ситуацией с тарифами таксисты предпринимали уже в середине ноября прошлого года.

Публикуем полный текст письма, которое попало в редакцию. Под письмом на сегодняшний день подписалось уже 105 человек.



Это письмо активные водители уже разослали в диспетчерские службы и до 30 января будут ждать ответа. Если цены не поднимут, таксисты обещают блокировать работу перевозчиков и сервисов каждый рабочий день с 7 утра до 12.00. 

Проще говоря, водители просто не будут принимать заказы от пассажиров, а тем своим коллегам, кто не поддержит и все же выйдет на работу, будут создавать фейковые заказы.

Кроме того, наш собеседник также сообщил, что таксисты ведут разговоры о крайней мере: перекрыть в час пик центральный проспект в одной из точек.
 
 
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Столичные таксисты, недовольные своими заработками, требуют от служб и сервисов, в которых они работают, повышения стоимости километра пробега на 5 копеек.
 
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