Итоги трудового года подвели в Дзержинском РОЧС

Источник материала: Новости Дзержинска

В мероприятии принял участие первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Республики Беларусь Владимир Анатольевич Янчик.

С основным докладом о проделанной работе за 2019 год выступил начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Максим Валерьевич подвёл итоги по каждому направлению деятельности, остановившись более подробно на проблемных вопросах, с которыми столкнулись спасатели в 2019 году.

На совещании были обсуждены способы совершенствования оперативно-служебной деятельности, определены приоритетные задачи на 2020 год.

В конце мероприятия первый заместитель начальника УМЧС нацелил всех на продуктивную работу в 2020 году, поздравил с наступающим профессиональным праздником и праздником Крещения Господня, а также вручил заслуженные награды работникам за значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций.

















Стоит отметить, что 2019 год выдался весьма продуктивным и насыщенным для Дзержинских спасателей. Благодаря слаженной работе всех должностных лиц отдела, удалось добиться снижения количества пожаров, а также гибели людей на них. В 2019 году в Дзержинском районе произошло 66 пожаров (в 2018 – 88).

Неоднократно пожарным Дзержинщины пришлось показывать свое профессиональное мастерство по спасению людей на пожарах. Так, 31 января при пожаре в квартире в Фаниполе при помощи автоматического коленчатого подъёмника и маски для спасаемого дежурными сменами ПАСЧ №3 и

ПАСЧ №4 было спасено 5 человек, из них один ребёнок. 19 марта при тушении пожара в квартире в Дзержинске в жилой комнате был обнаружен гражданин, которого мгновенно вынесли на свежий воздух а после передали бригаде скорой помощи.

Благодаря своему мужеству и стремительной воле к победе команды районного отдела по волейболу и гиревому спорту в упорной борьбе завоевали первые места в чемпионатах Минского областного управления МЧС. Сильнейшим пожарным Минской области 2019 года стал пожарный ПАСЧ-1 г. Дзержинска прапорщик внутренней службы Романовский Максим Сергеевич.

В целях пропаганды и популяризации профессии спасателя-пожарного, перед фасадом пожарной части №1 г. Дзержинска в июле установлен

арт-объект «Я люблю МЧС». Оборудовано 2 имиджевые детские площадки в стиле МЧС (в микрорайоне «Родники» и в ГУО «ЯС №5 г. Дзержинска»).

Главными задачей 2019 года было обеспечение безопасности граждан. В 2020 году она остаётся неизменной.











