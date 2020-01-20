ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги трудового года подвели в Дзержинском РОЧС

20.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В мероприятии принял участие первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Республики Беларусь Владимир Анатольевич Янчик.

С основным докладом о проделанной работе за 2019 год выступил начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Максим Валерьевич подвёл итоги по каждому направлению деятельности, остановившись более подробно на проблемных вопросах, с которыми столкнулись спасатели в 2019 году.

На совещании были обсуждены способы совершенствования оперативно-служебной деятельности, определены приоритетные задачи на 2020 год.

В конце мероприятия первый заместитель начальника УМЧС нацелил всех на продуктивную работу в 2020 году, поздравил с наступающим профессиональным праздником и праздником Крещения Господня, а также вручил заслуженные награды работникам за значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций.





Стоит отметить, что 2019 год выдался весьма продуктивным и насыщенным для Дзержинских спасателей. Благодаря слаженной работе всех должностных лиц отдела, удалось добиться снижения количества пожаров, а также гибели людей на них. В 2019 году в Дзержинском районе произошло 66 пожаров (в 2018 – 88).

Неоднократно пожарным Дзержинщины пришлось показывать свое профессиональное мастерство по спасению людей на пожарах. Так, 31 января при пожаре в квартире в Фаниполе при помощи автоматического коленчатого подъёмника и маски для спасаемого дежурными сменами ПАСЧ №3 и

ПАСЧ №4 было спасено 5 человек, из них один ребёнок. 19 марта при тушении пожара в квартире в Дзержинске в жилой комнате был обнаружен гражданин, которого мгновенно вынесли на свежий воздух а после передали бригаде скорой помощи.

Благодаря своему мужеству и стремительной воле к победе команды районного отдела по волейболу и гиревому спорту в упорной борьбе завоевали первые места в чемпионатах Минского областного управления МЧС. Сильнейшим пожарным Минской области 2019 года стал пожарный ПАСЧ-1 г. Дзержинска прапорщик внутренней службы Романовский Максим Сергеевич.

В целях пропаганды и популяризации профессии спасателя-пожарного, перед фасадом пожарной части №1 г. Дзержинска в июле установлен

арт-объект «Я люблю МЧС». Оборудовано 2 имиджевые детские площадки в стиле МЧС (в микрорайоне «Родники» и в ГУО «ЯС №5 г. Дзержинска»).

Главными задачей 2019 года было обеспечение безопасности граждан. В 2020 году она остаётся неизменной.




 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мероприятии принял участие первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС Республики Беларусь Владимир Анатольевич Янчик. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минские таксисты грозят заблокировать центр города - требуют повысить тариф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика