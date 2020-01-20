Главные итоги 2019 года в байнете

Источник материала: Tut.by

Пока все подводили итоги года, байнет переходил на новые правила регистрации доменов. Шум вокруг серии нововведений, 34 тысячи новых имен, домен за 10 тысяч долларов и рост на фоне общемирового спада. Собрали главные цифры и события 2019 года, которые «сделали» белорусский интернет.



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Новые правила регистрации доменов: жестче или прозрачнее?

Сразу два указа Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь внесли серьезные изменения в работу байнета. Потерять домен в зоне .BY или .БЕЛ теперь проще, но все ли так плохо? Вот основные нововведения:

Домены теперь отключаются сразу после окончания оплаченного периода регистрации. Раньше у владельца было в запасе еще 30 дней, в течение которых домен формально принадлежал ему, и после оплаты имя снова становилось активным. Сейчас же за сроками продления надо следить пристальнее, зато ненужные домены будут быстрее находить новых хозяев.

Важное замечание — владельцы товарных знаков защищены от потери доменов. Как пояснил генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев, если имя совпадает с зарегистрированным товарным знаком и из-за отсутствия оплаты попадает на аукцион, то по письменному заявлению такой домен снимается с торгов.



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Узнать данные о владельце домена стало проще. Физические лица по-прежнему имеют право скрыть свои данные из сервиса WHOIS — информационно-справочной системы о доменных именах в национальной доменной зоне. Ранее, чтобы узнать данные о владельце домена, было необходимо решение суда или правоохранительных органов. Сейчас часть такой информации может быть представлена техническим администратором национальной доменной зоны по запросу другого лица или организации, если это необходимо для защиты его прав и законных интересов. Но только в отношении зарегистрированных средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров (работ, услуг).

При этом повышаются требования к регистраторам по защите данных владельцев доменов. Кроме того, регистраторы обязаны следить за тем, чтобы эти данные были актуальными. Поэтому не удивляйтесь, когда будете получать письма от своего провайдера с просьбой проверить или отредактировать информацию в личном кабинете, такие уведомления являются обязанностью каждого регистратора.

Все государственные органы и организации теперь должны использовать интернет-услуги с повышенными требованиями к безопасности. Они могут предоставляться только уполномоченными поставщиками.

Рост на 4% — это много или мало?

Темпы роста доменных зон во всем мире продолжает снижаться: с 5,6% в 2018 году до 3,1% в 2019. Это данные Ассоциации европейских национальных регистратур доменов верхнего уровня centr.org.

Отрицательный рост по состоянию на середину года показывали крупнейшие домены вроде .RU, .DE, .EU. Средний показатель роста по Европе — 2%. Исключение — Великобритания, чья зона .UK увеличилась на невероятные для региона 11%.



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Белорусские домены показывают постоянство: 4,06% роста за 2019 год. В предыдущем году эта цифра составляла 4,2%. Национальная зона за 12 месяцев получила 34 440 новых имен: 30 923 домена .BY и 3 517 .БЕЛ. При этом догнав Китай по количеству доменов на тысячу жителей.

Самым дорогим именем года по итогам проведения благотворительных аукционов стал travel.by за 20 100 рублей (около 10 тысяч долларов). Это рекорд последних четырех лет. В общей сложности аукционы доменов принесли в детские дома по всей Беларуси 166 899 рублей за минувший год.