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Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

20.01.2020 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

Ежегодная церемония вручения прошла накануне в Лос-Анджелесе. За лучшую мужскую роль наградили Хоакина Феникса, который сыграл в картине «Джокер». Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за роль в киноленте «Джуди».

Нашумевший фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» получил главную премию – за лучший актерский состав и стал первой иностранной лентой, которая завоевала приз актерской гильдии США.

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

Отметим, картина Пон Чжун Хо также поборется за победу в шести номинациях на премии «Оскар», которая состоится 10 февраля. Среди главных конкурентов «Паразитов» – «Однажды в Голливуде», «Ирландец» и «Джокер».

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

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Новости США. Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодная церемония вручения прошла...
 
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