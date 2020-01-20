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Приорбанк отмечает день рождения!
Источник материала: Myfin
февраль 2019
Стартовала рекламная игра, продолжавшаяся до 30 апреля 2019 года. Рассчитываясь
март 2019
Запущены корпоративные чаты в Telegram и Viber. В связи с запуском нового сервиса платежный бот в Viber прекратил свою работу.
апрель 2019
По адресу Минск, ул. Белинского, 23 открыто инновационное отделение, где привычные операции можно выполнять с еще большим комфортом. Все это возможно благодаря выделенным рабочим местам со смартфонами, планшетами и компьютерами.
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На ежегодной премии «Банк года»
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Запущен новый корпоративный сайт «Приорбанка».
май 2019
В 11 раз банк
Получая награду в Сараево, где в присутствии более 270 представителей международной банковской системы прошла торжественная церемония награждения, заместитель Председателя Правления «Приорбанка» Владимир Дедюль отметил, что «работа в сфере документарного бизнеса - одно из ключевых направлений работы банка». «Мы рады предлагать клиентам самые широкие возможности для внешнеэкономической деятельности. Во многом именно благодаря ЕБРР условия для развития бизнеса в Беларуси стали еще более комфортными. Например, по специальной программе кредитования, инициированной ЕБРР, Приорбанк начал предоставлять большему числу белорусских компаний кредиты в национальной валюте с длительным сроком погашения», — добавил он.
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На проводимом банком конкурсе стартапов Elevator Lab Bootcamp
июнь 2019
Совместно с ЮНИСЕФ банк выпустил лимитированную серию кобрендинговых карт. Инициатива реализована в поддержку совместного благотворительного проекта «Семья каждому ребенку». Программа помогает детям с инвалидностью, живущим в домах-интернатах, восстановить контакт с родителями или найти новую семью, а молодым людям с инвалидностью наладить самостоятельную жизнь при поддержке специалистов и волонтеров.
июль 2019
По версии влиятельного журнала EMEA Finance «Приорбанк» назван лучшим иностранным банком Беларуси, второй год подряд получив премию по двум позициям - как лучший иностранный и лучший инвестиционный банк Беларуси. Награды присуждены по итогам работы в 2018 году. Группа Райффайзен названа лучшим банком в Центральной и Восточной Европе.
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август 2019
В программе лояльности PriorPlus появились новые партнеры - Burger King, сеть кинотеатров Silver Screen и батутный центр Hero Park.
сентябрь 2019
Очередным инновационным продуктом «Приорбанка» стали бесконтактные платежные браслеты, ставшие альтернативой банковским карточкам для бесконтактной оплаты товаров или услуг. При покупке до 80 рублей (в Беларуси и за рубежом) ПИН-код вводить не нужно.
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Приорбанк получил награду материнской Raiffeisen Bank International в номинации «Best Acquisition Premium Banking 2019» за наибольшее количество новых клиентов в премиум-сегменте.
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Банк, совместно с
октябрь 2019
Стартовала рекламная игра, проходящая до 27 января 2020 года, главным призом в которой стала квартира в Новой Боровой. Для того, чтобы участвовать в ней, необходимо рассчитаться банковской картой на сумму от 15 рублей.
ноябрь 2019
У «Приорбанка» появился собственный голос - запущен виртуальный голосовой консультант. ВиК (Виртуальный Консультант) приятным мужским баритоном приветствует клиентов при звонке в контакт-центр банка.
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Стартовала рекламная игра Приорбанка «Удачный вклад», проходящая до 26 февраля 2020 года. Для того, чтобы побороться за главный приз - автомобиль Kia Rio Х-line, необходимо открыть в любом отделении банка или в интернет-банке Prior Online
декабрь 2019
Держатели карт, выпущенных «Приорбанком», получили возможность пользоваться
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Совместно с ЕБРР «Приорбанк» поддержал белорусский малый и средний бизнес: предприниматели получили возможность расти и увеличивать обороты и объемы продаж благодаря новой кредитной линии на сумму 25 млн евро, предоставленной ЕБРР в пользу «Приорбанка». Ее преимущество - более длительные сроки погашения, чем те, которые доступны на рынке в текущий момент.
Текст: Антон Зарудницкий
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