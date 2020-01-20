Новый министр обороны: Главное - быть готовыми к войне

"В первую очередь - работа с людьми. В обществе есть большой запрос на справедливость и честность, - подчеркнул Виктор Хренин. - Основное - это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава тому, что необходимо на войне. Также стоит задача содержания и эксплуатации имеющейся на вооружении техники - она должна быть готова к применению".





"Если у нас будут готовые люди и будет техника, то нам никакая угроза не страшна. Поэтому на этих двух направлениях и будет сосредоточено основное внимание", - добавил новый руководитель военного ведомства.





Напомним, новый министр обороны Виктор Хренин был назначен сегодня в связи с тем, что экс-министр Андрей Равков возглавил Совбез.



