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2 тонны «сладкого секрета» на 40 тысяч рублей обнаружили таможенники среди посуды

20.01.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Две тысячи упаковок с сухим шоколадным растворимым напитком были запрятаны среди следовавшего через белорусско-польскую границу в грузовике товара.

2 тонны «сладкого секрета» на 40 тысяч рублей обнаружили таможенники среди посуды

Сладкое вложение брестские таможенники обнаружили в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре автомобиля DAF. Управлял транспортным средством гражданин Беларуси.

2 тонны «сладкого секрета» на 40 тысяч рублей обнаружили таможенники среди посуды

В автопоезде из Нидерландов и Германии на территорию Евразийского экономического союза ввозились пищевые добавки, тефлоновое покрытие и посуда. А среди указанного в документах товара находились незадекларированные килограммовые упаковки сухого растворимого напитка. Его стоимость составила свыше 40 тыс. белорусских рублей.

2 тонны «сладкого секрета» на 40 тысяч рублей обнаружили таможенники среди посуды

По факту недекларирования Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.

 
 
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  Две тысячи упаковок с сухим шоколадным растворимым напитком были запрятаны среди следовавшего через белорусско-польскую границу в грузовике товара. Сладкое...
 
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