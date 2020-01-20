2 тонны «сладкого секрета» на 40 тысяч рублей обнаружили таможенники среди посуды

Источник материала: Виртуальный Брест

Две тысячи упаковок с сухим шоколадным растворимым напитком были запрятаны среди следовавшего через белорусско-польскую границу в грузовике товара.





Сладкое вложение брестские таможенники обнаружили в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре автомобиля DAF. Управлял транспортным средством гражданин Беларуси.





В автопоезде из Нидерландов и Германии на территорию Евразийского экономического союза ввозились пищевые добавки, тефлоновое покрытие и посуда. А среди указанного в документах товара находились незадекларированные килограммовые упаковки сухого растворимого напитка. Его стоимость составила свыше 40 тыс. белорусских рублей.





По факту недекларирования Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.