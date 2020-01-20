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«Нас тоже оправдают!» Пять обвиняемых по громкому «маковому делу» вышли на свободу из зала суда

20.01.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Завершен процесс по громкому уголовному делу о распространении наркотиков. Речь идет о поставке в Беларусь 14 тонн маковой смеси. В деле — 41 обвиняемый, поэтому его разделили на три группы. По первой группе, состоящей из 17 человек, сегодня принято решение: двух фигурантов оправдать по всем статьям, в отношении трех фигурантов прекратить уголовное дело — все они вышли на свободу. Остальные получили сроки от 5 до 14 лет лишения свободы. Но обвиняемые и их родные говорят, что ставить точку рано: они намерены бороться дальше. «Будем жалобы подавать — и нас тоже оправдают!» — кричали из клетки фигуранты.

«Нас тоже оправдают!» Пять обвиняемых по громкому «маковому делу» вышли на свободу из зала суда

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По версии следствия, преступная организация действовала с 2015 года, поставляя в Беларусь смесь семян мака и маковой соломки для дальнейшей перепродажи. У каждого участника преступной организации была своя роль. Руководителем, согласно обвинению, был 48-летний минчанин: именно он определял цену на товар и контролировал доходы. Ключевой фигурант дела, по данным следствия, обладал информацией о формах и методах оперативно-разыскных мероприятий и знал, как не выдать себя. Согласно обвинению, в 2015 году организатор нелегального бизнеса привлек в преступную деятельность бывшего следователя органов внутренних дел, он контролировал первую подгруппу, которая занималась среднеоптовыми и розничными поставками (всего было три подгруппы).

«Нас тоже оправдают!» Пять обвиняемых по громкому «маковому делу» вышли на свободу из зала суда

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Старшему фигуранту дела — 56 лет, младшему — 22. На скамье подсудимых только одна девушка, гражданка Российской Федерации. Двое обвиняемых на момент расследования уже были приговорены судами к лишению свободы. По делу работал следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК Игорь Прохоренков, известный по «делу семнадцати». Многие обвиняемые еще в первый день судебного заседания заявили, что обвинение против них сфабриковано.

В судебных прениях гособвинитель Елена Крупенина отказалась от обвинения в отношении отца и сына Приходько из Кобринского района, их обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности, участии в преступной организации, незаконном обороте наркотиков, совершенном организованной группой, им грозило до 20 лет лишения свободы. Также прокурор отказалась от обвинения в отношении фигуранта Андрея Шидловского. Остальным запросили сроки — от 11 до 18 лет.

«Нас тоже оправдают!» Пять обвиняемых по громкому «маковому делу» вышли на свободу из зала суда

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В итоге суд приговорил Игоря Соболевского и Виталия Вакарева к 14 годам лишения свободы, Сергея Цыбеню — к 12 годам, Александра Таболина, Игоря Дыбалина, Анатолия Седача, Андрея Русенко — к 10 годам, Михаила Крачика — к 8 годам, Дмитрия Батусова — к 7 годам, Марка Ярошевича, Кристину Иванову, Марка Попова — к 6 годам. Суд оправдал всех фигурантов, которым ставилась в вину организация и участие в преступной организации (ч.1 ст. 285 УК), также прекращено преследование по факту незаконной предпринимательской деятельности (ч.3 ст. 233 УК). Часть обвиняемых будут освобождены на год раньше в связи с действием амнистии.

Николай Лагодич и Павел Евменчик оправданы и освобождены в зале суда. Родные встречали их со слезами на глазах.

— Мы изначально настаивали на невиновности Павла Евменчика, — сообщил TUT.BY адвокат Антон Гашинский. — В 2016 году его привлекали к административной ответственности. По делу проводилась экспертиза, тогда в возбуждении уголовного дела отказали. И после этого Павел поменял образ жизни: прошел обучение, устроился на работу. А в 2018-м ему предъявили обвинения в незаконном обороте наркотиков.

«Нас тоже оправдают!» Пять обвиняемых по громкому «маковому делу» вышли на свободу из зала суда

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В отношении Леонида Приходько — старшего и Леонида Приходько — младшего, а также Андрея Шидловского принято решение уголовное дело прекратить в связи с отказом прокурора от обвинения. По закону, они, как и оправданные фигуранты, могут обратиться в суд за компенсацией — некоторые обвиняемые провели в СИЗО более двух лет. Однако решение они будут принимать после того, как приговор вступит в законную силу.

Уже после оглашения приговора обвиняемые, которым назначили наказание в виде лишения свободы, кричали из клетки родным:

— Это еще не конец! Будем жалобы подавать — и нас тоже оправдают!

Доля оправдательных приговоров в Беларуси в последние годы не превышает 0,2%.

Опиумные наркотики, которые получают из семян и соломы мака, пришли в Беларусь в середине 2000-х годов. Правоохранители пресекали поставки героина, метадона, на смену им пришел опиум, распространители воспользовались лазейкой в законе, чтобы поставлять сырье для изготовления наркотика.

В январе 2014 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «О некоторых вопросах государственного регулирования оборота семян мака», и государство получило исключительное право на оптовую торговлю семенами мака в Беларуси. Хранение и перемещение мака юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и обычными гражданами стало возможным только с соблюдением определенных в декрете условий. За хранение и перемещение по территории страны более 2 кг семян мака, не расфасованных в специальную упаковку, физлиц штрафовали на сумму до 70 базовых величин, юрлиц — до 300 б. в., ипэшников — до 250 б. в., с конфискацией товара — так государство пыталось сделать невыгодной продажу сырья.

Известно, что некоторые фигуранты «макового дела» ранее привлекались к такой административной ответственности, однако уголовное дело в отношении них до 2015 года не возбуждалось. В 2018 г. их обвинили в незаконном распространении наркотических средств.

На смену опиумным наркотикам в Беларуси пришли спайсы, которое некоторое время продавались легально в магазинах конфиската, киосках и онлайн-магазинах, пока в конце 2014 года президент не подписал декрет № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

 
 
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