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Новый микрорайон начнут застраивать в Ивацевичах

20.01.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новый микрорайон начнут застраивать в Ивацевичах в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Андрей Регес.

Новый микрорайон начнут застраивать в Ивацевичах

Проект многоэтажной застройки сейчас проходит государственную экспертизу. Начать возведение первого дома в этом квартале планируется в конце нынешнего года, завершить - в 2021-м. Ориентировочно застройка территории будет вестись шесть лет. В новом микрорайоне предусмотрены 17 многоквартирных домов. Больше половины из них будут пятиэтажными, два дома - в семь этажей, еще столько же - в девять. Жилье смогут получить около 800 семей.

"Новый микрорайон закладывается вблизи трассы Р44 Ивацевичи - Гродно. Параллельно с жильем будут обустраиваться автомобильные стоянки, придомовые территории с детскими площадками. В этом квартале инвестор уже купил участок для строительства магазина для торговли продовольственными и промышленными товарами. Под пятно застройки также возможно размещение детского сада, но это дальняя перспектива", - отметил Андрей Регес.

В районе уделят внимание и другим инфраструктурным проектам. В частности, Брестский облисполком утвердил перечень объектов благоустройства в городском поселке Телеханы - наведение порядка там будет вестись в 2020-2021 годах. Продолжится капитальный ремонт главного корпуса Ивацевичской центральной районной больницы. Завершится строительство двух молочно-товарных ферм, еще три начнут возводить.

 
Теги: Гродно
 
 
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  Новый микрорайон начнут застраивать в Ивацевичах в этом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Андрей Регес. Проект...
 
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