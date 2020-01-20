Братья Костевы находятся теперь в могилёвской тюрьме №4.





По информации адвоката, Станислав отказывается надевать на себя специальную тюремную робу, на которой написано «ИМН» — исключительная мера наказания. На практике в Беларуси эту робу выдают приговоренным к смертной казни еще до того, как приговор вступит в законную силу.





«Стас срывает тюремную робу, а ее принудительно надевают на него. У него реальный стресс из-за этого», — рассказывает его сестра Анна.





Также начальник могилевской тюрьмы №4 отказывается принимать заявление у 19-летнего Станислава Костева на свидание со священнослужителем.





«Не положено и всё тут», — по словам Анны так объясняет отказ начальник тюрьмы.





Кроме того, Станислава теперь содержат в карцере, месте, где обычно содержат осужденных, совершивших дисциплинарное взыскание.





Адвокат готовит жалобу начальнику тюрьмы и в Департамент исполнения наказаний.





По мнению координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, такое поведение администрации могилевской тюрьмы в определенной степени можно расценивать как давление.









Напомним, 10 января на выездном заседании Могилевского областного суда в Черикове были вынесены сразу два сметных приговора в отношении двух братьев 19-летнего Станислава и 21-летнего Ильи Костевых.





Их обвинили в убийстве учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома.





Приговор о назначении высшей меры наказания — расстрела, вынес судья Михаил Мельников.