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9 человек погибли при обрушении подвесного моста на Суматре

20.01.2020 15:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. В Индонезии в результате обрушения моста погибли 9 человек, еще 17 пострадали, один пропал без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на острове Суматра.

9 человек погибли при обрушении подвесного моста на Суматре

В момент ЧП на подвесной конструкции находилось около 30 человек, большая часть из них – студенты. Люди наблюдали за сильным течением реки, которая вышла из берегов после наводнения.

Отметим, на острове уже долгое время не прекращаются ливни. Именно они могли повредить опоры моста, из-за чего и произошло обрушение. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

9 человек погибли при обрушении подвесного моста на Суматре

9 человек погибли при обрушении подвесного моста на Суматре

Люди в материале: нет
 
 
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Новости Индонезии. В Индонезии в результате обрушения моста погибли 9 человек, еще 17 пострадали, один пропал без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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