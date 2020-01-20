В Беларуси упали закупочные цены на макулатуру для населения. Почем принимают килограмм

Источник материала: Tut.by

В Беларуси упали цены на макулатуру. Эту информацию подтвердила Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». Она пояснила, с чем это связано и как государство стимулирует сбор макулатуры.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Основные потребители макулатуры в Беларуси — это предприятия концерна «Беллесбумпром». Поэтому цены на это вторсырье для населения во многом зависит от закупочных цен на предприятиях.

— Действительно, последние 3 месяца есть тенденция по снижению закупочных цен на макулатуру. Связано это в первую очередь со снижением их на предприятиях, — поясняет Наталья Гринцевич. У них снизились цены на их продукцию.

Начальник управления по координации деятельности в сфере обращения с вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Анатолий Шагун добавил, что поведение наших цен также определяют российские цены.

— Надо понимать, что в Беларуси открытая экономика, рыночные механизмы в работе с ВМР хорошо развиты. Если сегодня на рынке России упала цена на макулатуру, то она упадет и в Беларуси, только, может, через некоторое время, — говорит Анатолий Шагун. — Точно так и рост цен. Увеличение их у соседей провоцирует рост цен на макулатуру и в Беларуси.

Мы посмотрели актуальные цены на закупку этого вторсырья. За килограмм макулатуры предлагают от 6 до 10 копеек в зависимости от того, что сдавать. За бумагу и картон дают больше, за картонную упаковку, газеты, журналы — меньше. Расценки довольно скромные. Не перестанет ли низкая цена стимулировать людей сдавать вторсырье?

Наталья Гринцевич сказала, что государство стимулирует материально это направление.

— Что касается стимулирующих мер, то одно из направлений расходования оператора вторичных материальных ресурсов — возмещение расходов организациям-сборщикам вторсырья на его получение. То есть со стороны государства идет поддержка — мы выплачиваем компенсацию, — подчеркивает Наталья Гринцевич. — Если говорить про бумагу и картон, то это на сегодня 90 рублей за тонну. То есть получая деньги от оператора, плюс за переданное на переработку сырье организации могут устанавливать закупочные цены для населения.