|
Максимальный ток – 22 киловатта. Зарядная станция электромобилей появилась в Гродно
20.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно " width="599" height="363">
Филиал Банка развития в Гродно в начале прошлого года открыл
Гродненские банкиры разработали собственную программу по развитию электромобилей для обслуживания клиентов. Компания использует такой вид транспорта для доставки корреспонденции. После установки двух бесплатных зарядных станций в Минске банкиры приняли решение построить такую же станцию в Гродно. Работает она на улице Социалистическая, 44. Станция отечественного производства, которая подходит для заправки всех типов электромобилей. Максимальный ток заряда от трехфазной розетки в режиме Mode-3 – 32 ампера, максимальная мощность – 22 киловатта.
Пользоваться
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филиал Банка развития в Гродно в начале прошлого года открыл зарядную станцию для электокаров. Пока в Гродно их всего два, но на пути в Европу в нашем городе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)