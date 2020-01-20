Максимальный ток – 22 киловатта. Зарядная станция электромобилей появилась в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

Гродно " width="599" height="363">



Филиал Банка развития в Гродно в начале прошлого года открыл зарядную станцию для электокаров. Пока в Гродно их всего два, но на пути в Европу в нашем городе останавливаются многие владельцы электромобилей, некоторые из которых рассчитаны на пробежку не более 300 километров.









Гродненские банкиры разработали собственную программу по развитию электромобилей для обслуживания клиентов. Компания использует такой вид транспорта для доставки корреспонденции. После установки двух бесплатных зарядных станций в Минске банкиры приняли решение построить такую же станцию в Гродно. Работает она на улице Социалистическая, 44. Станция отечественного производства, которая подходит для заправки всех типов электромобилей. Максимальный ток заряда от трехфазной розетки в режиме Mode-3 – 32 ампера, максимальная мощность – 22 киловатта.





Пользоваться зарядной станцией разрешается в рабочее время филиала банка с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.





Николай ШЛЫК https://grodnonews.by/