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Максимальный ток – 22 киловатта. Зарядная станция электромобилей появилась в Гродно

20.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Филиал Банка развития в Гродно в начале прошлого года открыл зарядную станцию для электокаров. Пока в Гродно их всего два, но  на пути в Европу в нашем городе останавливаются многие владельцы электромобилей, некоторые из которых рассчитаны на пробежку не более 300 километров.

Максимальный ток – 22 киловатта. Зарядная станция электромобилей появилась в Гродно

Максимальный ток – 22 киловатта. Зарядная станция электромобилей появилась в Гродно

Гродненские банкиры разработали  собственную программу  по развитию электромобилей для обслуживания  клиентов. Компания использует такой вид транспорта для доставки корреспонденции. После установки двух бесплатных зарядных станций в Минске банкиры приняли решение построить такую же станцию в Гродно. Работает она на улице Социалистическая, 44. Станция отечественного производства, которая  подходит для заправки всех типов электромобилей. Максимальный ток заряда от трехфазной розетки в режиме Mode-3 – 32 ампера, максимальная мощность – 22 киловатта.

Максимальный ток – 22 киловатта. Зарядная станция электромобилей появилась в Гродно

Пользоваться зарядной станцией разрешается в рабочее время  филиала банка с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.

Максимальный ток – 22 киловатта. Зарядная станция электромобилей появилась в Гродно

Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Филиал Банка развития в Гродно в начале прошлого года открыл зарядную станцию для электокаров. Пока в Гродно их всего два, но  на пути в Европу в нашем городе...
 
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