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Белорусские гандболисты проиграли на чемпионате Европы испанцам

20.01.2020 22:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по гандболу проиграла Испании на чемпионате Европы в Австрии — 28:37 (16:17).


Фото: handball.by

Белорусы хорошо начали матч, вели с разницей в три мяча, но в конце первого получаса испанцы все-таки вышли вперед.

В равной борьбе проходили и первые минуты второй половины, но затем пиренейцы смогли сломить сопротивление подопечных Юрия Шевцова и начали постепенно наращивать отрыв.

Беларусь: Солдатенко, Кишов, Кулеш (6), Шилович (1), Никуленков (1), Пуховский (1), Юринок (3), Баранов (1), Лукьянчук (2), Подшивалов (1), Королек (3), Вайлупов (8), Гайдученко (1).

Белорусы потеряли шансы на выход в плей-офф. В среду наша команда сыграет с Австрией за четвертое место в группе.

 
 
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Сборная Беларуси по гандболу проиграла Испании на чемпионате Европы в Австрии - 28:37 (16:17).
 
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