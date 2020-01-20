Аналитик: Лукашенко может пойти по таджикскому варианту и передать власть сыну

Радыё Свабода: Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев сказал





– В политическом смысле развитие Беларуси наиболее напоминало центральноазиатский вариант. Пока вопрос транзита находится в тени интеграционных переговоров с Россией как более приоритетных для Лукашенко.





Вряд ли Лукашенко будет мудрить, у него будут более топорные методы. Тут скорее будет некий вариант, близкий к таджикскому. Там в 2016 году состоялся референдум по изменениям в Конституцию. Главными были статус лидера нации и уменьшение возрастного ценза до 30 лет, чтобы позволить сыну Рахмона баллотироваться.





Что-то подобное может быть и в Беларуси. Если Александр Лукашенко сомневается, что президентом станет его сын, то какой-то новый орган может быть создан, который будет замыкать на себя управление вертикалью.





Отметим, что у президента Таджикистана два сына. Старший, 32-летний Рустами Эмомали, работает председателем столицы Душанбе.





Со старшим сыном. Фото пресс-службы президента Узбекистана





Младший, 21-летний Соломон Эмомали, осенью прошлого года получил первую должность – он был назначен заместителем генерального директора таджикской алюминиевой компании «Талко Кабель».





У главы Беларуси три сына. Старший – Виктор Лукашенко – работает помощником президента по национальной безопасности и вице-президентом НОК. Средний – Дмитрий Лукашенко – возглавляет Президентский спортивный клуб.





Младший – 15-летний Николай Лукашенко – еще учится в школе.