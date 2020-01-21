Гений с маслобойного завода. Чем Павел Шпрингфельд покорил СССР?

Источник материала: Аргументы и факты

«— Вы знаете Павла Шпрингфельда? — Нет, а кто это? — Он играл чудака-учёного в довоенном фильме „Сердца четырёх“. — Конечно, знаю!»

Даже во времена СССР фамилию этого необыкновенно талантливого актёра помнили немногие, но его лицо и созданные им образы знали все без исключения.

Смазчик-самородок

Павел Шпрингфельд родился в Екатеринодаре (ныне Краснодар) 21 января 1912 года. Отец его, выходец из немцев, был часовым мастером и умер, когда Павлу было всего 7 лет. Его мать Евдокия, русская по происхождению, после смерти мужа была вынуждена пойти в батрачки у зажиточного крестьянина, где трудилась от зари до зари, чтобы прокормить себя и сына. Два года спустя, устав от непосильной работы в поле, стала прачкой.

В 1920 году Павел поступает в школу-восьмилетку, после окончания которой работает смазчиком на землечерпалке, а позже устраивается на Краснодарский маслобойный завод. При заводе существует драмкружок, и Павел, с детских лет мечтавший попробовать себя в актёрской профессии, но не имевший для этого ни малейшей возможности, записывается и участвует в нескольких постановках. Руководитель драмкружка, удивлённый бесспорным комическим талантом юноши-рабочего (зрители стонали от хохота, когда Павел появлялся на сцене), рекомендует ему отправиться в Москву и попробовать поступить в один из театральных вузов столицы. Павел, которому и самому уже понятно, что актёрское ремесло ему гораздо ближе, чем профессия смазчика, решается резко изменить свою судьбу и садится на поезд.



Павел Шпрингфельд (слева) в фильме «Мои университеты», 1939 год. Фото: Кадр из фильма

В Москве

В 1929 году Павел Шпрингфельд приезжает в столицу и сразу же поступает в Московский театральный институт (будущий ГИТИС). Видимо, приёмная комиссия вуза была согласна с руководителем драмкружка в отношении оценки способностей юноши. Очень быстро Павла замечают и театральные режиссёры, и в течение студенческих лет он участвует в постановках ведущих столичных театров, в частности, театра им. Вахтангова. После окончания института в 1933 году Павла приглашают в московский театр ТРАМ (ныне «Ленком»), где он проработал до 1938 года. Режиссёр театра Илья Судаков заметил не только комический, но и драматический талант актёра, и Шпрингфельду достаются большие, серьёзные роли, в том числе роль Павки Корчагина в постановке по роману Островского «Как закалялась сталь». В театре Павел знакомится с юной Валентиной Половиковой (впоследствии Серовой), с которой они стали друзьями на всю жизнь.

После закрытия ТРАМа в 1938 году Шпрингфельд переходит в театр имени Моссовета, где у него нет друзей, а режиссёры не балуют серьёзными работами. Актёр довольствуется второстепенными ролями, карьера не складывается. По рассказам современников, Павла отличало обострённое чувство справедливости, он не раз критиковал методы управления театром, задавал ненужные вопросы. А тогда от вопросов стоило воздерживаться.

В 1939 году Марк Донской предлагает ему роль Васи Грачика в фильме по роману Горького «Мои университеты». Павел блестяще справляется с ролью и понимает, что кино – это именно то, что он искал, то, что поможет ему реализоваться в актёрской профессии. В 1940 году актёр Шпрингфельд входит в штат киностудии «Союздетфильм».



Евгений Самойлов, Валентина Серова, Людмила Целиковская и Павел Шпрингфельд в фильме «Сердца четырёх», 1941 год.

Взлёт кинокарьеры

В 1941 году снимается фильм «Сердца четырёх», в котором Павлу достаётся роль рассеянного, но обаятельного учёного Глеба Заварцева, влюблённого в начале фильма в молодого математика Галину Мурашову, которую с блеском сыграла его подруга Валентина Серова. Свидетели рассказывали, что Шпрингфельд был душой рабочей группы: постоянно шутил на съёмочной площадке, одним своим присутствием разряжая атмосферу, и тут же менялся в кадре, демонстрируя талант полного перевоплощения.

К сожалению, фильм не выпускают в прокат: в начале войны посчитали, что водевиль, в котором один из главных персонажей — командир Красной армии, совершенно неуместен. И только в январе 1945 года, когда стало очевидно, что победа не за горами, фильм выходит на широкий экран. И сразу становится хитом не только на территории СССР, но и за рубежом. Например, в США Павла Шпрингфельда даже называют «советским Бастером Китоном»: они действительно похожи неулыбчиво-комичной манерой игры.



Бастер Китон и Павел Шпрингфельд.

Вернувшись из эвакуации (в 1941 году актёр вместе с театром был эвакуирован в Алма-Ату), Павел поступает в Театр-студию киноактёра, в котором прослужит до конца жизни и сыграет массу замечательных ролей. Он также продолжает с успехом сниматься в кино. Сразу за фильмом «Сердца четырёх» выходят «Близнецы», «За тех, кто в море», «Мальчик с окраины».

«Смешной, добрый и чистый»

Фильм «Сердца четырёх» посмотрело рекордное по тем временам число зрителей: 19,44 млн человек. В далёком Магнитогорске выпускной класс одной из школ города всем составом отправился на просмотр картины. «Ах, как хорош капитан Колчин!» — вздыхали девочки. И лишь одна из них сказала: «А мне больше нравится Глеб Заварцев. Он смешной, добрый и чистый». Спустя годы актриса Клавдия Хабарова встретит в Театре-студии киноактёра свое юношеское увлечение — актёра, сыгравшего милого рассеянного Глеба — Павла Шпрингфельда. Они встретятся, чтобы уже не расставаться.

Клава Хабарова приехала из Магнитогорска в Москву поступать во ВГИК, когда уже шёл второй тур. Её с трудом допустили до экзаменов, но экзаменаторам не пришлось раскаяться в своей доброте: девушка сразила их наповал непосредственной и искренней игрой, сразу был виден яркий и многообещающий талант. Училась Клавдия на «отлично», лучше всех в группе танцевала, что и пригодилось ей на съёмках фильма Ивана Пырьева «Кубанские казаки», для участия в котором девушку пригласили в 1949 году. Хотя её имени нет в титрах, многим запомнилось яркое трио с песней «Ой, цветёт калина»: Екатерина Савинова, Клара Лучко иКлавдия Хабарова. С Катей Савиновой Клава сдружилась ещё во ВГИКе: они были очень похожи внешне, обе приехали из глубинки, обе были необыкновенно талантливы.

В 1950 году Клавдия с отличием окончила ВГИК и пришла работать в Театр-студию киноактёра. Параллельно с работой в театре она снималась в кино в небольших, второстепенных ролях.



Екатерина Савинова, Клара Лучко и Клавдия Хабарова в фильме «Кубанские казаки», 1949 год

Трудные годы

В конце сороковых Павел Шпрингфельд был арестован по ложному доносу. Возможно, роковую роль сыграло его немецкое происхождение, ибо популярному актёру больше было попросту нечего инкриминировать. Валентина Серова, с которой актёр дружил много лет, задействовала все связи, чтобы вытащить его из мест лишения свободы. Её муж, Константин Симонов, нажал на все возможные рычаги, и Шпрингфельда освободили: большая редкость для того времени. Валентина поселила опального актера в своей квартире, тем самым дав ему возможность прийти в себя и встать на ноги. Павел всю оставшуюся жизнь был благодарен своей старинной приятельнице и, в свою очередь, уже помогал ей в трудные времена, когда её практически забыли зрители, и режиссёры уже не предлагали новых ролей.



Делегаты I учредительного съезда Союза кинематографистов СССР (справа налево): актёры Константин Сорокин, Павел Шпрингфельд, Алла Ларионова, режиссёр Элем Климов, актриса Клара Лучко, крайний слева — актёр Николай Рыбников. 1965 год. Фото: РИА Новости / Борис Кауфман

В начале пятидесятых Павел и Клавдия поженились. Современники говорят, что это была очень красивая пара, несмотря на шестнадцатилетнюю разницу в возрасте. В 1959 году у них родилась дочь Евдокия, названная так в честь матери Шпрингфельда. Актёр был чрезвычайно заботливым отцом. Он всегда приходил в комнату дочери вечером, чтобы почитать ей на ночь сказку, на съёмках фильма «Стряпуха» в 1965 году, происходивших на Кубани, умудрялся найти время, чтобы вывезти семью к морю…

Там же, на съёмках «Стряпухи», завязалась крепкая дружба между Павлом Шпрингфельдом и Георгием Юматовым, любимцем советских женщин, популярнейшим актером.

Павел много гастролировал по стране с концертами, демонстрируя невероятную работоспособность: он даже сам гримировался, делал это удивительно профессионально. Хотя за ним и закрепилось амплуа мастера эпизода, Шпрингфельд любую роль мог сделать яркой и запоминающейся.



Павел Шпрингфельд в фильме «Джентльмены удачи», 1971 год

С годами востребованность Шпрингфельда стала сходить на нет. Всё меньше стало ролей в театре, всё реже актёра стали приглашать в новые кинокартины. И тем не менее с его участием выходят такие яркие фильмы, как «Город мастеров», «Хозяин тайги», «Джентльмены удачи». Правда, последний фильм зрители увидели уже после смерти актёра: 2 октября 1971 года он умер от сердечной недостаточности. Незадолго до смерти актёр получил звание Заслуженного артиста РСФСР. Похоронили Павла Шпрингфельда на Ваганьковском кладбище.

Клавдия пережила мужа на 42 года. Она много снималась в кино, в основном во второстепенных ролях, но зрители помнят её в таких фильмах, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Человек-невидимка». После закрытия Театра-студии киноактера в девяностых годах Клавдия Хабарова организовала клуб женщин «Москвичка». Там она бесплатно выступала на поэтических вечерах в больницах и домах престарелых. В 2005 году актриса познакомилась с композитором Алексеем Карелиным и в рамках проекта «Новые Народные Песни Алексея Карелина» много гастролировала по стране, исполняя песни композитора. Умерла актриса в 2014 году в возрасте 86 лет.