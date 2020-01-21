BMW третьей серии и кроссоверы X3 и X4 получили 48-вольтовые гибридные версии

Источник материала: Tut.by

Так называемые мягкие гибриды в гамме Audi и Mercedes присутствуют уже несколько лет, но в BMW такую технологию до недавнего времени обходили стороной. Но впредь баварцы намерены активно внедрять «гибриды» с 48-вольтовыми стартер-генераторами.





Прошлой осенью «мягкогибридные» версии появились у седана и универсала BMW 520d, а теперь электрической надстройкой обзавелись младшие седан и универсал 320d на пару с кроссоверами X3 xDrive20d и X4 xDrive20d, оснащенные тем же двухлитровым дизелем мощностью 190 лошадиных сил.





Стартер-генератор с ременным приводом от ДВС позволяет снизить нагрузку на мотор и развивает дополнительные 11 «лошадок» в первые секунды разгона. Вдобавок он быстро запускает дизель в рамках системы Старт/Стоп, которая глушит двигатель во время торможения, когда скорость упала ниже 15 км/ч. Гибридная система позволяет немного улучшить топливную экономичность машин — для «трешки» BMW средний заявленный расход составляет от 4 л на 100 км у седана до 4,3 л у универсала, в случае с кроссоверами речь идет о 4,8−5,1 л на 100 км.





На европейский рынок новые электрифицированные BMW выйдут уже этой весной. Тогда же в гамме третьей серии появится новый базовый вариант 318i с двухлитровой битурбо-«четверкой», развивающей 156 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. С ним седан 318i сможет разгоняться до 100 км/ч за 8,4 секунды и максимальных 223 км/ч.