ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

BMW третьей серии и кроссоверы X3 и X4 получили 48-вольтовые гибридные версии

21.01.2020 10:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Так называемые мягкие гибриды в гамме Audi и Mercedes присутствуют уже несколько лет, но в BMW такую технологию до недавнего времени обходили стороной. Но впредь баварцы намерены активно внедрять «гибриды» с 48-вольтовыми стартер-генераторами.


Прошлой осенью «мягкогибридные» версии появились у седана и универсала BMW 520d, а теперь электрической надстройкой обзавелись младшие седан и универсал 320d на пару с кроссоверами X3 xDrive20d и X4 xDrive20d, оснащенные тем же двухлитровым дизелем мощностью 190 лошадиных сил.


Стартер-генератор с ременным приводом от ДВС позволяет снизить нагрузку на мотор и развивает дополнительные 11 «лошадок» в первые секунды разгона. Вдобавок он быстро запускает дизель в рамках системы Старт/Стоп, которая глушит двигатель во время торможения, когда скорость упала ниже 15 км/ч. Гибридная система позволяет немного улучшить топливную экономичность машин — для «трешки» BMW средний заявленный расход составляет от 4 л на 100 км у седана до 4,3 л у универсала, в случае с кроссоверами речь идет о 4,8−5,1 л на 100 км.


На европейский рынок новые электрифицированные BMW выйдут уже этой весной. Тогда же в гамме третьей серии появится новый базовый вариант 318i с двухлитровой битурбо-«четверкой», развивающей 156 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. С ним седан 318i сможет разгоняться до 100 км/ч за 8,4 секунды и максимальных 223 км/ч.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сперва «мягкогибридные» версии появились у седана и универсала BMW 520d, а теперь электрической надстройкой обзавелась и третья серия на пару с кроссоверами X3 xDrive20d и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Турции будут производить белорусские игрушки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика