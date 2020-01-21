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Минивэн, седан, электрогрузовик - Гусаков рассказал о моделях белорусских электромобилей

21.01.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о разработанных моделях белорусских электромобилей.

Минивэн, седан, электрогрузовик - Гусаков рассказал о моделях белорусских электромобилей

"Созданные заделы во взаимодействии с предприятиями-партнерами позволят в текущем году выйти на опытное производство пяти новых моделей отечественных электромобилей. Это минивэн на шасси Joylong EF5 (производство на СП ЗАО "Юнисон"), седан на шасси Geely SC7 (производство в НАН), типовой ряд каркасных легковых электромобилей с кузовом из стеклопластика (НАН), электрогрузовик на шасси МАЗ (ОАО "МАЗ"), коммунальная машина с электроприводом (производство в партнерстве с Мингорисполкомом)", - сказал Владимир Гусаков. Кроме того, в ближайшей перспективе будет также разработан и изготовлен низкопольный электробус с увеличенной дальностью пробега.

Высокий уровень локализации производства минивэна Joylong EF5 будет обеспечен за счет применения отечественных компонентов силовой установки: тягового электродвигателя, инвертора управления и силовой электроники, литиевой батареи модульной конструкции с жидкостным охлаждением, зарядного устройства, технические характеристики которых не уступают зарубежным аналогам соответствующего класса. "При высоком качестве и низкой себестоимости данный электромобиль будет иметь высокую конкурентоспособность на рынке ЕАЭС и за его пределами", - уверен председатель Президиума НАН.

В организациях НАН Беларуси выполнен широкий спектр исследовательских работ, созданы экспериментальные и опытные образцы электротранспорта и его компонентов. Так, в Объединенном институте машиностроения НАН изготовлены опытные образцы электромотор-генератора нового поколения, основные блоки системы управления верхнего уровня. На электрическую энергию и электронное управление переведены ключевые элементы автомобиля: тормозная система, рулевое управление, панель приборов и др.

По академическим разработкам ОАО "Могилевлифтмаш" изготовило экспериментальный образец электродвигателя для легковых автомобилей. НПЦ по материаловедению НАН Беларуси выполняет проект по созданию отечественного суперконденсатора на графеноподобном материале без использования литиевых технологий.

Межведомственной рабочей группой 9 января одобрена Концепция развития электротранспорта в Беларуси на 2021-2025 годы и на период до 2030 года. Согласно концепции, созданные экспериментальный образец базового шасси электромобиля и модельный ряд электромобилей станут основой для организации мелкосерийного производства, соответствующего современному техническому уровню.

 
 
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  Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о разработанных моделях белорусских...
 
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