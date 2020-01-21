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МАРТ о протестующих таксистах: Мы не будем вмешиваться в тарифы служб

21.01.2020 21:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Катализатором этой встречи стала публикация на TUT.BY открытого письма таксистов, в котором содержится ультиматум с требованием поднять тарифы», — с этих слов министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича началась срочно созванная сегодня встреча представителей власти и компаний-перевозчиков такси.


Пока таксисты пишут письма с требованием повысить на 5 копеек стоимость километра проезда, на встрече замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович высказал мнение, что с приходом новых игроков на рынок стоимость проезда может еще и снизиться. Напомним, буквально накануне этой встречи появились новости о приходе на белорусский рынок агрегатора такси Bolt.

Замминистра отметил, что все работают в равных условиях, а проблема только в одном — не все игроки рынка соблюдают законодательство. И предложил собравшимся начать с себя: оклейка машин, прохождение врача-механика и соблюдение прочих требований.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович заметил, что таким образом (угрозами о блокировке работы такси. — Прим. ред.) наладить диалог не получится, потому что все обязаны соблюдать закон. А МАРТ в данной ситуации отвечает только за конкуренцию.


Владимир Колтович: «Мы — за конкуренцию и равные возможности для доступа на рынок всем игрокам»

— Принципиальное развитие конкуренции — это равный доступ на рынок и равные стартовые возможности. Являются ли равными стартовые возможности тех или других игроков рынка? Мы это уже обсуждали. Но мы не можем не согласиться с тем, что технический прогресс имеет место быть. Этот рынок определяет одна проблема — проблема роста. Появление новых компаний, новых технологий.

И в дальнейшем предложил для налаживания диалога использовать площадку МАРТ. Министерство открыто для общения, предложений и инициатив. Так что таксисты, которые составляют письма, вполне могут объединиться, выбрать нескольких представителей и договориться о встрече с представителями МАРТ и Минтранса. И уже без посредников в виде СМИ изложить свои требования.

— Сегодня я читаю в интернете, что крупнейший китайский перевозчик DiDi, который работает как информационная система, уже приходит в Россию и заявил, что есть операторы, которые готовы с ним работать. К нам приходят новые операторы, которые тоже являются конкурентами того же «Убера», «Яндекса». То есть идет конкурентная борьба в этой сфере, — заметил Владимир Колтович.


В данной ситуации МАРТ действует по принципу невмешательства и позволяет рынку самостоятельно регулировать цены. Хотя представители некоторых классических служб такси намекают, что ввести минимальные экономически обоснованные тарифы было бы правильно. Но при этом важно, чтобы все перевозчики, будь то классическое такси или информационные платформы, работали по одним и тем же правилам и требованиям. А там уже и тарифы придут к тем, при которых работа таких служб будет выгодной.

 
 
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Открытое письмо таксистов с требованием поднять стоимость километра пробега привело к тому, что МАРТ организовал в срочном порядке встречу с представителями...
 
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