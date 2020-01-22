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«Белпочта» прокомментировала задержки посылок из Китая

22.01.2020 08:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белпочта» прокомментировала задержки посылок из Китая
БЕЛТА

В этот период «Белпочта» привлекает дополнительный штат работников по обработке международных почтовых отправлений.

При этом в течение января 2020 года, помимо запланированных новогодних и рождественских потоков почты, в Республику Беларусь стала поступать в больших объемах почта из Китая и Сингапура, скопившаяся с ноября 2019-го в транзитном аэропорту Стамбула (Турция). Это привело к увеличению объема почты более чем в 2,3 раза и создало дополнительную незапланированную нагрузку в учреждениях международного почтового обмена города Минска.

В ведомстве отметили: предпринимаются все возможные меры по сокращению сроков обработки увеличенного объема международных почтовых отправлений. «Белпочта» приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. 

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Теги: Минск
 
 
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В преддверии новогодних и рождественских праздников потоки почты, поступающей в страну, увеличиваются на 30-40%, сообщает Национальный оператор почтовой связи.
 
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