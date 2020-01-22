«Белпочта» прокомментировала задержки посылок из Китая

Источник материала: Аргументы и факты

В этот период «Белпочта» привлекает дополнительный штат работников по обработке международных почтовых отправлений.

При этом в течение января 2020 года, помимо запланированных новогодних и рождественских потоков почты, в Республику Беларусь стала поступать в больших объемах почта из Китая и Сингапура, скопившаяся с ноября 2019-го в транзитном аэропорту Стамбула (Турция). Это привело к увеличению объема почты более чем в 2,3 раза и создало дополнительную незапланированную нагрузку в учреждениях международного почтового обмена города Минска.