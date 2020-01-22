Вторая жизнь елки. Можно ли сдать ель на переработку

Источник материала: Аргументы и факты

В нынешнем году в столице впервые будут собирать новогодние деревья на переработку, сообщает Центр экологических решений. Итак, где, как и когда можно будет дать своей ёлке вторую жизнь?

Инициатива по организации сбора новогодних деревьев появилась у компании «Ремондис», которая уже не первый год собирает и вывозит отходы из трёх районов города - Московского, Фрунзенского и Октябрьского. Вскоре к инициативе подключился и другой минский оператор по вывозу мусора - «Спецкоммунавтотранс». Это предприятие соберёт ёлки у жителей остальных районов.

- Каждый год в районах Минска, которые мы обслуживаем, собиралось около 30-40 тысяч ненужных деревьев. Раньше мы везли их на полигон для захоронения. По сути, каждый год закапывалось около 200 тонн древесины, которую можно было использовать. В этом году мы будем собирать новогодние деревья отдельно, после чего отправим их на станцию по переработке. Там их измельчат до щепы и мульчи и будут использовать для отопления, компоста и благоустройства территорий, - рассказал начальник производства компании «Ремондис» Виталий РОМАНЕЙКО.

«Спецкоммунавтотранс» повезёт собранные ели на свой мусоросортировочный завод, где их сожгут в котельной для отопления завода.

Сроки вывоза

Городские власти поддержали инициативу по отдельному сбору новогодних елей и со своей стороны обещают проинформировать жителей районов о графике вывоза новогодних деревьев.

- Население будет дополнительно проинформировано о графике и местах вывоза елей объявлениями у подъездов. Выносить ёлки можно будет на контейнерные площадки или в специально выделенные для этого места на дворовой территории, - объяснила специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Юлия СИДАРОВИЧ.

Как отмечает эколог, директор Центра экологических решений Евгений ЛОБАНОВ, централизованный сбор новогодних ёлок для их последующей переработки существует во многих городах мира и представляет собой наиболее экологичный вариант обращения с новогодними деревьями.

- Захоронение новогодних ёлок на свалке не является рациональным решением ни с экологической, ни и с экономической точек зрения. Минский полигон наполняется отходами очень быстро, сейчас остро стоит вопрос экономии пространства на свалке, принимаются решения о минимизации отходов на государственном уровне. Отдельный сбор и переработка новогодних елей - это пример простого и эффективного решения проблемы обращения с отходами, которое должно быть доступно также для жителей других городов, - прокомментировал эколог.

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Внимательно очистить ёлку от мишуры и других украшений. Иначе в окружающую среду может попасть микропластик.

Для жителей Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов: вынести ёлку на контейнерную площадку в своём дворе за один-два дня до вывоза. Ближайшая дата вывоза - 26 января.

Для жителей остальных районов Минска: вынести ёлку на специальную площадку для крупногабаритных отходов по 1 февраля. Елки вывозятся в этот период примерно два раза в неделю в зависимости от загруженности площадок для крупногабаритных отходов. Как правило, такая площадка объединяет несколько домов.

Если в вашем дворе нет контейнерной площадки, следите за объявлениями на вашем подъезде, а также на сайте ЖКХ районов. Например, на сайте ЖКХ Заводского района столицы уже появилась информация о том, куда можно выносить елки. При этом важно не складывать деревья прямо возле подъезда в целях пожарной безопасности.

А как в других городах?

Для тех, кто живёт в других городах Беларуси, есть несколько вариантов утилизации новогоднего дерева. По мнению специалиста по отходам Центра экологических решений Наталья БЛЫЩИК, наиболее экологичным решением будет вывоз ёлки в загородный дом, где есть возможность порубить дерево и использовать в хозяйстве для отопления дома или в качестве компоста. Тем, у кого нет возможности вывезти ель в сельскую местность, эколог советует просто вынести дерево на ближайшую контейнерную площадку. Главное - не пытаться «впихнуть» ёлку в мусоропровод, это может привести к его засорению и блокировке работы.

Кроме того, экологи советуют не дожидаться следующего Нового Года, а уже сейчас написать обращение в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь с просьбой организовать сбор и вывоз новогодних елей в вашем городе.