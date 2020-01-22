|
Уволен глава Национального аэропорта Минск
Источник материала: БДГ
Дмитрий Меликян, руководивший аэропортом с 2005 года, был уволен по соглашению сторон.
Об этом сообщил 22 января директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.
«Это очень важное для нас предприятие, - сказал Сикорский. - Поэтому в ближайшее время департамент определится с кандидатурой нового руководителя».
Он добавил, что новый глава предприятия будет назначен в самое ближайшее время, а пока Национальным аэропортом Минск будет руководить Вячеслав Хоронеко, который занимает пост замгендиректора по техническому развитию.
Меликян же сообщил, что его заявление одобрено, а сам он планирует отдохнуть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Меликян, руководивший аэропортом с 2005 года, был уволен по соглашению сторон.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)