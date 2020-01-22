Уволен глава Национального аэропорта Минск

Дмитрий Меликян, руководивший аэропортом с 2005 года, был уволен по соглашению сторон.

Об этом сообщил 22 января директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

«Это очень важное для нас предприятие, - сказал Сикорский. - Поэтому в ближайшее время департамент определится с кандидатурой нового руководителя».

Он добавил, что новый глава предприятия будет назначен в самое ближайшее время, а пока Национальным аэропортом Минск будет руководить Вячеслав Хоронеко, который занимает пост замгендиректора по техническому развитию.

Меликян же сообщил, что его заявление одобрено, а сам он планирует отдохнуть.