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Уволен глава Национального аэропорта Минск

22.01.2020 13:07 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Дмитрий Меликян, руководивший аэропортом с 2005 года, был уволен по соглашению сторон.

Об этом сообщил 22 января директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

«Это очень важное для нас предприятие, - сказал Сикорский. - Поэтому в ближайшее время департамент определится с кандидатурой нового руководителя».

Он добавил, что новый глава предприятия будет назначен в самое ближайшее время, а пока Национальным аэропортом Минск будет руководить Вячеслав Хоронеко, который занимает пост замгендиректора по техническому развитию.

Меликян же сообщил, что его заявление одобрено, а сам он планирует отдохнуть.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Меликян, руководивший аэропортом с 2005 года, был уволен по соглашению сторон.
 
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