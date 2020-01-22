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Председателем Межгоссовета по космосу СНГ избрали Владимира Гусакова

22.01.2020 14:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Владимира Гусакова избрали председателем Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый

На встречу съехались представители космической отросли Армении, Беларуси, Казахстана, России. Решение о такой кооперации было принято главами государств в 2019 году в Астане.

Председателем Межгоссовета по космосу СНГ избрали Владимира Гусакова

Развитие космической отрасли для Беларуси сегодня одно из самых перспективных направлений. Мы обладаем необходимыми технологиями, предприятия готовы экспортировать сопутствующие услуги – оптику, систему зондирования земли. Например, наша система мониторинга принесла около 80 миллионов долларов. Пока же самые крупные проекты в этой сфере реализуем совместно с Россией.

Вице-министр цифрового развития Казахстана: мы знаем, что в Беларуси есть хорошие оптические средства, которых у нас нет

Председателем Межгоссовета по космосу СНГ избрали Владимира Гусакова

21 января во Дворце Независимости Президент Беларуси встретился с главой «Роскосмоса».

Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»

Александр Лукашенко отметил, что мы открыты для сотрудничества, в частности, готовы помочь с возведением объектов на космодроме «Восточный».

Люди в материале: Владимир Гусаков
 
 
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Новости Беларуси. Владимира Гусакова избрали председателем Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24...
 
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Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый
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