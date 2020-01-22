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Опубликовано видео ДТП на ул. Гоголя, где перевернулся микроавтобус
22.01.2020 19:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Напомним, ДТП произошло
Как это произошло вы можете увидеть на записи с регистратора:
В результате столкновения автомобиль перевернулся. Установлено, что водитель «Вольво» не имеет права управления.
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Напомним, ДТП произошло вчера, 21 января 2020 года на ул. Гоголя в Бресте. Около 16:15 63-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Вольво», выехал со двора дома по...
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