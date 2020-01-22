Опубликовано видео ДТП на ул. Гоголя, где перевернулся микроавтобус

Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, ДТП произошло вчера, 21 января 2020 года на ул. Гоголя в Бресте. Около 16:15 63-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Вольво», выехал со двора дома по улице Гоголя 1Г и не уступил дорогу автомобилю марки «Фольксваген Транспортер», под управлением 40-летнего жителя деревни Черни Брестского района.





Как это произошло вы можете увидеть на записи с регистратора:

В результате столкновения автомобиль перевернулся. Установлено, что водитель «Вольво» не имеет права управления.