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Опубликовано видео ДТП на ул. Гоголя, где перевернулся микроавтобус

22.01.2020 19:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Напомним, ДТП произошло вчера, 21 января 2020 года на ул. Гоголя в Бресте. Около 16:15 63-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Вольво», выехал со двора дома по улице Гоголя 1Г и не уступил дорогу автомобилю марки «Фольксваген Транспортер», под управлением 40-летнего жителя деревни Черни Брестского района.

Опубликовано видео ДТП на ул. Гоголя, где перевернулся микроавтобус

Как это произошло вы можете увидеть на записи с регистратора:

В результате столкновения автомобиль перевернулся. Установлено, что водитель «Вольво» не имеет права управления.

 
Теги: Брест
 
 
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  Напомним, ДТП произошло вчера, 21 января 2020 года на ул. Гоголя в Бресте. Около 16:15 63-летний брестчанин, управляя автомобилем марки «Вольво», выехал со двора дома по...
 
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