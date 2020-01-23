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Драка на площадке. Как спортсмены конфликтуют прямо на публике?

23.01.2020 06:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Драка на площадке. Как спортсмены конфликтуют прямо на публике?
Драки более характерны для футбольных болельщиков, но и сами спортсмены иногда не прочь «проверить» свои кулаки. © / Фото из открытых источников

Не всегда спортсмены во время матча могут совладать со своими эмоциями. Бывает и так, что атлеты не выдерживают напряжения и выясняют личные взаимоотношения прямо на площадке или стадионе.

ТРАДИЦИЯ

По словам комиссара Национальной хоккейной лиги Гэри Бэттмана, хоккейные драки – одна из традиций этой игры, ее неотъемлемая часть. В отличие, например, от футбола, где драки более характерны для болельщиков команд, нежели для игроков, в хоккее очень частыми становятся именно драки игроков на площадке, причем иногда групповые, порой переходящие в массовые побоища команды против команды. Причины драки часто спонтанные, но чаще всего их основная суть состоит в неуважении к игроку команды соперника.

Драка на площадке. Как спортсмены конфликтуют прямо на публике? Остановка по требованию. Когда хоккейный матч может завершиться досрочно?

При этом хоккейные спортивные организации более толерантны к дракам, нежели спортивные лиги и федерации других видов спорта. В процессе обучения будущие хоккейные арбитры даже проходят специальный курс по контролю и локализации возникающих драк.

Одна из самых массовых драк в истории хоккея случилась в матче КХЛ между «Авангардом» и «Витязем» в 2010 году. В потасовке принимали участие даже игроки, находившиеся на скамейках запасных. Побоище было настолько серьезным, что судьи приняли решение остановить матч спустя 3,5 минуты после его начала.

«Кровавый матч» состоялся в марте 1997 года в поединке регулярного чемпионата НХЛ между «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш». После драки лед был полностью залит кровью, а некоторым игрокам понадобилась медицинская помощь.

Массовая хоккейная драка произошла на молодежном Чемпионате мира в 1987 году в Чехословакии между канадскими и советскими хоккеистами. После того как судьи не смогли восстановить порядок на льду, свет на арене был выключен, однако это также не принесло результата, и пришлось вызвать полицию. В результате драки обе команды были дисквалифицированы с турнира.

Драка на площадке. Как спортсмены конфликтуют прямо на публике?
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ПО-ТЕННИСНОМУ

Отношения теннисистов Джимми Коннорса и Джона Макинроя всегда были искристыми – а как иначе, на корте они оба были злобными, яростными, полными ненависти к соперникам. Однажды Коннорс во время матча сказал Макинрою, чтобы тот заткнулся и перестал вести себя как дитя. А в 1982 году во время выставочного матча дело дошло до тычков, когда разгневанный поведением соперника Джимми перелез через сетку и пытался объяснить ему, кто есть кто.

В 2005 году произошел неприятный инцидент на Australian Open. Местный спортсмен Ллейтон Хьюитт активно заводил трибуны и чересчур радовался ошибкам аргентинца Хуана Игнасио Чела. В результате Чела, проиграв свою подачу и проходя мимо Хьюитта, плюнул в его сторону. После матча Чела извинился, и Хьюитт сказал, что ничего страшного не произошло, но вот тренер австралийца Роджер Рашид так не посчитал и в раздевалке, по словам самого Ллейтона, порывался наброситься на аргентинца и его команду.

В начале 2010-х соперничество Виктории Азаренко и Марии Шараповой было на пике напряженности, болельщики с нетерпением ожидали встреч двух прим мирового тенниса. Но была у этого противостояния и менее красивая сторона. Так, в 2012 году в Штутгарте состоялось знаменитое столкновение спортсменок плечами во время перехода. Специально или нет – неизвестно, в дальнейший конфликт этот эпизод не перерос, девушки ведут себя прилично, но особой любви между спортсменками никогда и не было.

В целом до откровенных драк на корте на крупных турнирах не доходило, однако подобное произошло в ноябре 2019 года на соревнованиях в Лас-Вегасе. Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс стали выяснять отношения прямо на корте. После выигранного матчбола победительница Себов чересчур эмоционально выкрикнула «Come on!», а затем Паркс обвинила ее в слишком сильном рукопожатии. «Она снова сжала мою руку!» – заявила американка. Она сдавила ладонь соперницы в ответ, и они начали выяснять отношения не только словесно на глазах у изумленной публики.

«ПОДРЕЗ» И ПОЩЕЧИНА

В 2017 году биатлонные болельщики могли наблюдать конфликтную ситуацию между французским спортсменов Мартеном Фуркадом и россиянином Александром Логиновым. Фуркад неоднократно критиковал Логинова за употребление допинга. В частности, он обвинял россиянина в том, что тот не объяснился перед другими биатлонистами.

А самый запоминающийся случай публичного конфликта двоих спортсменов произошел во время Чемпионата мира-2017 в австрийском Хохфильцене. Логинов завершал забег и передавал эстафету партнеру по команде. Фуркад тогда же выходил на трассу и лыжей задел ногу Логинова. Россиянин после контакта упал на снег. Многие зрители посчитали, что француз сделал этот маневр специально. А после гонки Фуркад отказался пожимать руку Логинову и ушел с церемонии награждения. Сейчас между соперниками, можно сказать, мир.

Неприятный инцидент с участием белорусского спортсмена Владислава Андреева произошел на I Европейских играх в Баку во время соревнований по вольной борьбе. В ходе поединка с грузином Владимиром Хинчегашвили наш спортсмен получил от него пощечину. Андреев ответил тем же, после чего между борцами началась уже не спортивная, а самая настоящая драка. В конфликт вмешались арбитры. В связи с дракой поединок был прерван, и обоих спортсменов удалили с ковра. По решению судей оба борца были дисквалифицированы, им присудили техническое поражение.

 
 
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«АиФ» вспомнил резонансные случаи, когда спортсмены конфликтовали прямо на глазах у публики.
 
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