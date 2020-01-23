С двух сторон лес, рядом Вяча. Сколько стоит красивый деревянный дом в хорошем месте под Минском

Источник материала: Tut.by

«Газ, вода, электричество, 15 соток, участок у леса, в шаговой доступности — Вяча, до Минска 10 минут» — такие объявления о продаже недвижимости гарантированно привлекают внимание тех, кто подыскивает недвижимость за городом. Но что за объекты продаются в реальности? REALTY.TUT.BY отправился в деревню Мочаны, где уже нет свободных участков под строительство, зато можно купить готовый дом.





К хозяину деревянного дома в деревне Мочаны мы заехали по объявлению. Это не новострой, семья живет тут с 2014 года. Иван, владелец дома, говорит, что в 2011 году его участок считался крайним среди коттеджной застройки. Стоит отметить, что в этой части деревни нет старых домов, вокруг одни новострои. В 2000-х многие охотно покупали здесь участки даже без коммуникаций: все верили в перспективность этого места всего в 13 километрах от МКАД. Ожидания оправдались: поселок газифицировали, пустили центральный водопровод, отсыпали дороги. Неудивительно, что пустующих участков здесь мы не нашли. Нет и предложений на аукционе.



Владелец дома Иван

— Строительство дома началось в 2011 году, — рассказывает Иван. — Профилированный брус заказал в Смолевичах, естественной влажности. Можно было бы и клееный, но тогда он стоил в два раза дороже. Теперь, сравнивая цены, удивляешься, как дорого тогда стоили материалы и какие ценники заламывали строители. Только сруб обошелся в 35 тысяч долларов.





Как должен выглядеть дом, Иван увидел в деревне возле Дубровского водохранилища — там есть дом, который ему понравился и который стал образцом для проектировщика, который делал проект Ивану.





Профилированный брус под размеры в проекте нарезали прямо на участке и складывали в сруб на фундамент. Венцы перекладывали джутом, соединяли деревянными нагелями. Сборка заняла два месяца. Мансардный этаж планировался жилым, поэтому кровлю сразу утеплили, в скатах над будущими комнатами врезали мансардные окна.

— Сразу думал накрыть крышу керамической черепицей, но в итоге остановил свой выбор на финской металлочерепице. Девять лет уже прошло, но все с ней в порядке.





Коробка дома была готова уже летом. Через два месяца установили окна. Выглядят они как деревянные, но на самом деле это качественный ПВХ-профиль, окрашенный в массе. При установке над оконными блоками предусмотрели зазор в 20 см под усадку сруба. И не прогадали: ни двери, ни окна в доме не зажало, все работает в штатном режиме.





Дальше уже велись электромонтажные работы. Подвод к розеткам скрытый: из пола через отверстие внутри бруса. Провода внутри стен — в металлорукавах. Иван говорит, что всего в доме более 120 розеток и выключателей.

Пока велось строительство, соседи собрались в кооператив и провели по поселку газ. К этому времени у Ивана уже стоял двухконтурный котел, на первом этаже лежали трубы теплых полов.





— Теплые полы отлично себя зарекомендовали, — говорит Иван. — У нас всегда комфортная температура, можно ходить босиком, нет ни одного радиатора на стенах. Есть, конечно, мнение, что теплые полы поднимают пыль, являются причиной аллергии. Но на практике все не так. Когда мы жили в квартире, были и аллергия, и частые простуды. Переехали — и ничего, все здоровы.





Стены изнутри и снаружи покрашены краской «Текнос», на полах первого этажа и в санузлах — плитка, на мансарде — ламинат.



Под лестницей — кладовка

Дом просторный, почти на 200 «квадратов» — для семьи из четырех человек места более чем достаточно. На первом этаже большую площадь занимают гостиная с кухней, большая ванная комната, гардероб и игровая комната с окнами в пол и выходом на крытую террасу. На нее, кстати, есть выход и из гостиной. Под лестницей на второй этаж хозяева организовали небольшую кладовку.



Ванная комната на первом этаже

Мансарда — это спальная зона. Здесь четыре спальни, холл и санузел с душевой кабиной.



Гостиная



Кухня



Крытая терраса

Полы и стены в верхнем санузле облицованы плиткой. Для этого поверх балок перекрытия уложили лист ЦСП и сверху сделали стяжку. На стены под плитку установили гипсокартон. Дом несколько лет давал усадку, но нигде ничего не треснуло и не отлетело.



Игровая комната

Снаружи этого не заметно, но если обратить внимание на перерубы (углы) внутри дома, то можно увидеть, что некоторые бревна в перерубах выкрутило. Иван объясняет это тем, что когда семья вселилась, сруб до конца не высох. И когда включили отопление — бревна повело.

— Первое время было слышно, как дом садится: там треснет, там щелкнет, — рассказывает Иван. — Теперь процесс усадки закончился. На некоторых бревнах появились трещины, но это характерно для живого материала.



Мансардный этаж









Со слов хозяина, дом получился очень теплым, не продувается и не промерзает. Подтверждение тому — счета за газ. В холодный период газа нагорает в среднем на 50 рублей в месяц. При этом семья теплолюбивая, в комнатах поддерживает температуру 23−24 градуса.

— Еще 50 рублей платим за электричество: за свет в доме, освещение на участке — у нас вдоль всех дорожек стоят фонари, есть подсветка фасада.



Хозблок с вольером

Участок благоустроен, дорожки мощеные, газон рулонный. По периметру территория огорожена деревянным забором из импрегнированной доски.



Детская площадка на улице

О переезде за город у Ивана сложилось несколько противоречивое мнение.

— Первое время было очень непривычно: здесь тихо, свежий воздух, соловьи за окном по ночам, петухи по утрам кричат. Всего этого в городе нет. Потом перезнакомились с соседями — теперь ходим друг к другу в гости, дружим семьями. Скинулись и построили детям площадку. Здесь для них вообще раздолье, через дорогу — лес с грибами. Пройти 15 минут — и ты на берегу Вячи. До города же недалеко, мы своих детей возим в школу в Веснинке. В 7.20 выезжаем — в 8.00 уже на месте. Из квартиры в Лошице дольше ехать. Зимой в снегопады, правда, дороги не так быстро чистят, как в Минском районе: технику вызывают из Плещениц. Но это не глобальная проблема.



Так дом выглядит летом. Фото: АН «7 этажей»

Зачем же продавать свой дом? Иван говорит, что дело в школе: занятия у детей-младшеклассников заканчиваются к 5 вечера, их нужно забирать, срываться с работы.

— С другой стороны, эта проблема не такая уж и нерешаемая, чтобы объявлять «срочную продажу» с большим дисконтом, — говорит Иван. Сейчас дом продается за 544 тысячи рублей.