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«На этом переходе страшно ходить». В Витебске у школы сбили 13-летнего мальчика
Источник материала: Tut.by
Авария произошла 22 января около 19.30 рядом с домом № 12 на улице Богатырева в Витебске,
Водитель Volkswagen Polo совершила наезд на 13-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы.
ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП.
Через дорогу от дома № 12 на улице Богатырева в Билево находится средняя школа № 46. Местные жители в городском паблике
«На этом переходе страшно ходить взрослому, не то что детям. Машины на большой скорости носятся, и водителей не заботит, что рядом школа. Раза три я чудом избегала попадания под машину. Особенно летают такси и маршрутки. Если первая машина остановилась, то следующая объезжает ее и мчит на полной скорости. Таксисты и маршрутчики хотят заработать, но разве деньги дороже жизни людей?» — пишет горожанка.
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Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травмы.
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