«На этом переходе страшно ходить». В Витебске у школы сбили 13-летнего мальчика

Источник материала: Tut.by

Авария произошла 22 января около 19.30 рядом с домом № 12 на улице Богатырева в Витебске, сообщает ГАИ.



ДТП 22 января возле школы № 46. Фото: «Типичный Витебск»

Водитель Volkswagen Polo совершила наезд на 13-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы.

ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП.

Через дорогу от дома № 12 на улице Богатырева в Билево находится средняя школа № 46. Местные жители в городском паблике обсуждают , что на этом переходе нередко возникают опасные ситуации.

«На этом переходе страшно ходить взрослому, не то что детям. Машины на большой скорости носятся, и водителей не заботит, что рядом школа. Раза три я чудом избегала попадания под машину. Особенно летают такси и маршрутки. Если первая машина остановилась, то следующая объезжает ее и мчит на полной скорости. Таксисты и маршрутчики хотят заработать, но разве деньги дороже жизни людей?» — пишет горожанка.