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«На этом переходе страшно ходить». В Витебске у школы сбили 13-летнего мальчика

23.01.2020 07:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла 22 января около 19.30 рядом с домом № 12 на улице Богатырева в Витебске, сообщает ГАИ.


ДТП 22 января возле школы № 46. Фото: «Типичный Витебск»

Водитель Volkswagen Polo совершила наезд на 13-летнего мальчика. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы.

ГАИ устанавливает обстоятельства ДТП.

Через дорогу от дома № 12 на улице Богатырева в Билево находится средняя школа № 46. Местные жители в городском паблике обсуждают, что на этом переходе нередко возникают опасные ситуации.

«На этом переходе страшно ходить взрослому, не то что детям. Машины на большой скорости носятся, и водителей не заботит, что рядом школа. Раза три я чудом избегала попадания под машину. Особенно летают такси и маршрутки. Если первая машина остановилась, то следующая объезжает ее и мчит на полной скорости. Таксисты и маршрутчики хотят заработать, но разве деньги дороже жизни людей?» — пишет горожанка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травмы.
 
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