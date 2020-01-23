«Закроется - капут городу будет». На Брестчине спасают завод, где иногда не получают на руки и 200 рублей

Источник материала: Tut.by

Работники Давид-Городокского электромеханического завода пожаловались в Администрацию президента на низкую заработную плату. По словам заводчан, были месяцы, когда они получали на руки не больше 180−190 рублей.





Проблема, которую подняли работники, не нова. На низкую зарплату работники ДГЭЗ жаловались и 10 лет назад, когда получали около 250 долларов в эквиваленте по курсу на 2009 год, писал портал Regiony.by . Сейчас и того меньше.

— Зарплата у нас не ахти. Кто-то и по 300 рублей получает. Я получаю 310−320 рублей, — сообщил TUT.BY работник предприятия Роман.

Коллега Романа, Татьяна, рассказала, что в некоторые месяцы зарплата на заводе опускалась ниже 200 рублей.

— Когда у нас простои, то люди получали по 190 рублей. Перед Новым годом мы были две недели на простоях. Они у нас каждый год, когда несезон и нет работы. В обычное время около 300 рублей получаем, — Татьяна уточняет, что во время простоев работникам выплачивали 2/3 тарифной ставки.

Помимо низкой заработной платы, заводчан также волновали перспективы предприятия. Они просят не закрывать их завод, так как найти работу в Давид-Городке непросто.

— В основном, люди к фермерам за работой ходят. Ну и на шабашки ездят. У нас по району с работой не ахти, — признался Роман.

Бывший работник ДГЭЗ Вячеслав Амельчук является собственником 404 акций предприятия — и ситуации на заводе знает не понаслышке.

— Заказов нет, зарплата низкая. Вот приезжал недавно на завод Маркевич [помощник президента — инспектор по Брестской области]. Ему люди рассказывали о своей зарплате — 180 рублей в месяц. Что это такое?! Это же не зарплата. Попробуй семьей проживи! — рассказал Вячеслав Игнатьевич.



Фото: СТВ

«Загрузка снижается, численность людей уменьшается»

Электромеханический завод — один из основных работодателей для жителей Давид-Городка и нескольких соседних деревень. По данным местного горисполкома, сейчас на предприятии около 300 работников. При этом всего в городе работают 1800−2000 человек.

В советские годы, когда предприятие работало на оборонку, численность работников доходила и до 1300 человек. После развала Союза возникли проблемы: уменьшился сбыт, сократилась загрузка мощностей.

— Объемы постоянно падают, — рассказал TUT.BY заместитель председателя Давид-Городокского горисполкома Валерий Ковалец. — Сейчас основная кооперация у завода — до 98% номенклатуры — с ЗАО «Атлант».

— Люди в исполком жалуются на зарплату?

— Нет. В горисполком они не идут. Знают, что мы ни при чем — это предприятие Минпрома. В 2000 году у нас было 900-летие Давид-Городка. Приезжал президент. Был протокол поручений министру промышленности: обеспечить загрузку и так далее. Поэтому люди уже, если куда и обращаются, то сразу в Минск, в высокие инстанции.

На вопрос, что произойдет, если завод закроется, даже местные власти отвечают коротко и емко:

— Для города это капут будет.

«В летний период зарплата достигала 475 рублей»

На прошлой неделе на предприятие приезжал помощник президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Он встретился с работниками, которые подписали обращение, руководством предприятия — и пообещал приехать еще раз в мае. За это время, согласно бизнес-плану, зарплата должна вырасти до 500 рублей, сообщает телеканал СТВ .

Директор электромеханического завода Эдуард Степура уверяет: низкая заработная плата на предприятии связана с «низким» сезоном и падением объемов. 180 рублей некоторые работники получали в месяцы, когда у завода была загрузка только на 14−15 рабочих дней.

— Все остальное — это дни простоя, поэтому сумма на руки и была 180 рублей. В среднем за прошлый год средняя зарплата была 381 рубль. В летний период — достигала 475 рублей, — пояснил Эдуард Николаевич.

Достичь уровня зарплаты в 500 рублей директор считает возможным:

— У нас самый пиковый сезон начинается с июля месяца: июль-август-сентябрь. Поэтому там, я думаю, мы в любом случае достигнем более-менее нормальной заработной платы и загрузки. Плюс к этому времени планируем провести оптимизацию: перенаправить людей из вспомогательных рабочих в основные, где-то совмещение должностей, где-то с пенсионерами расстаться — у нас их около 25 работает. Вчера к нам приезжали с «Атланта». Предлагали кое-что из новой номенклатуры освоить. В ближайшие месяц-два планируем дополнительно освоить что-то из производства, что позволит немного увеличить загрузку, финансовый результат — и выйти на 500 рублей.

Ситуацию на электромеханическом заводе держат на контроле и в Столинском райисполкоме.

— Накануне там [на ДГЭЗ] был министр промышленности, первый заместитель. Конкретно были поставлены задачи, протокол подготовили. (…) Задача поставлена выйти хотя бы на уровень не ниже этой заработной платы — 500 рублей в месяц, — сообщил TUT.BY зампред Столинского райисполкома Михаил Нестерович.