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Стоимость компании Tesla превысила 100 миллиардов долларов

23.01.2020 08:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рыночная капитализация американской автомобильной компании Tesla Motors превысила 100 миллиардов долларов США, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Акции компании Илона Маска во вторник на бирже NASDAQ подорожали на 1,4%, достигнув отметки 555 долларов за одну ценную бумагу, что увеличило стоимость Tesla до 100,1 миллиарда.

За прошедшие три месяца акции Tesla увеличились в цене в три раза: только в октябре минувшего года, после публикации финотчетности за девять месяцев, их стоимость подскочила на 20%.

Эксперты это связывают с тем, что на автомобили Tesla в мире сейчас большой спрос, а потребители весьма лояльны к данному бренду – как в ситуации с продуктами Apple.

Компания Tesla Motors была основана в 2003-м как производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее штаб-квартира расположена в Пало-Альто (штат Калифорния). В начале января Маск открыл первый завод компании за пределами США - в китайском Шанхае: предприятие будет производить до 250 тысяч электромобилей Tesla различных модификаций.
 
 
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Рыночная капитализация американской автомобильной компании Tesla Motors превысила 100 миллиардов долларов США, свидетельствуют данные биржевых торгов.
 
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