Стоимость компании Tesla превысила 100 миллиардов долларов

Акции компании Илона Маска во вторник на бирже NASDAQ подорожали на 1,4%, достигнув отметки 555 долларов за одну ценную бумагу, что увеличило стоимость Tesla до 100,1 миллиарда.





За прошедшие три месяца акции Tesla увеличились в цене в три раза: только в октябре минувшего года, после публикации финотчетности за девять месяцев, их стоимость подскочила на 20%.





Эксперты это связывают с тем, что на автомобили Tesla в мире сейчас большой спрос, а потребители весьма лояльны к данному бренду – как в ситуации с продуктами Apple.





Компания Tesla Motors была основана в 2003-м как производитель электромобилей и связанных с ними технологий. Ее штаб-квартира расположена в Пало-Альто (штат Калифорния). В начале января Маск открыл первый завод компании за пределами США - в китайском Шанхае: предприятие будет производить до 250 тысяч электромобилей Tesla различных модификаций.



