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Российский посол: Москва готова компенсировать Минску "грязную нефть"
Источник материала: Партизан
Россия и Беларусь в ближайшее время могут найти оптимальные решения по нефтегазовым вопросам, несмотря на сохраняющиеся пока различия в позициях сторон, сообщил в четверг
"Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу", - отметил он.
Мезенцев подчеркнул, что российская сторона учтет запрос Беларуси и готова компенсировать ущерб, нанесенный в прошлом году белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям в результате поставок некачественного сырья.
"В соответствии с запросом и документально подтвержденными потерями, понесенными белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году, российская сторона готова компенсировать ущерб. Такая позиция и в этом случае показывает приверженность союзническим отношениям", - считает он.
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Россия и Беларусь в ближайшее время могут найти оптимальные решения по нефтегазовым вопросам, несмотря на сохраняющиеся пока различия в позициях сторон, сообщил в...
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