Динара Алимбекова: если дальше так будет продолжаться, я не смогу бороться. Говорю это прямо

"Спуски в Поклюке тяжелые. Для моих ног это, наверное, будет еще хуже. Потому что сводит надкостницы. И, если дальше так будет продолжаться, я не смогу бороться. Говорю это прямо", — заявила Алимбекова вна канале "Беларусь 5".