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Динара Алимбекова: если дальше так будет продолжаться, я не смогу бороться. Говорю это прямо

23.01.2020 10:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Динара Алимбекова оценила профиль трассы на этапе Кубка мира в Поклюке и вновь напомнила о болях в надкоснице.





"Спуски в Поклюке тяжелые. Для моих ног это, наверное, будет еще хуже. Потому что сводит надкостницы. И, если дальше так будет продолжаться, я не смогу бороться. Говорю это прямо", — заявила Алимбекова в программе "Огневой рубеж"на канале "Беларусь 5".
 
 
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана Динара Алимбекова оценила профиль трассы на этапе Кубка мира в Поклюке и вновь напомнила о болях в надкоснице.
 
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