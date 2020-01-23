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В Госдуме РФ расстроены: подписания дорожных карт идут медленно

23.01.2020 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Единая валюта в России и Беларуси может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Вопрос введения единой валюты в "союзном государстве", создание которого закреплено в договоре, вступившем в силу 20 лет назад, 26 января 2000 года, обсуждается уже в течение долгого времени. 

"С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт — уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы, — то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года. Настолько медленно идут подписания", — сказал Водолацкий РИА Новости.


Депутат отметил, что он как первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками принимает активное участие в различных комиссиях, которые работают над усовершенствованием документов по решению тех проблемных вопросов, которые сейчас существуют во взаимоотношениях России и Беларуси, в том числе в области единой валюты.

При этом Водолацкий подчеркнул, что Россия и Беларусь уже сейчас эффективно сотрудничают в рамках договора о "союзном государстве" по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Единая валюта в России и Беларуси может быть введена не ранее 2030 года, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
 
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