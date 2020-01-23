Плюс десять гарантированно! Одежда и макияж, которые нас старят

Источник материала: Аргументы и факты

Все мы знаем, что старомодные вещи могут легко «украсть» у нас несколько лет. Но не только они способны произвести такой негативный эффект. Как случайно не превратиться в даму преклонного возраста, ловящую на себе жалостливые взгляды, объясняет автор блога @good_look_style и стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера.

1. Укладка из нулевых

Как стилист я могла бы начать с советов про одежду, но как имиджмейкер сразу скажу о главном: первое, на что стоит обратить внимание, — стрижка и цвет волос. Старомодное мелирование, жёсткая филировка, цветные «перья» на голове — вся эта «невероятная красота», от которой рябит в глазах, расскажет лишь об одном. Ее обладательница выбрала себе любимого мастера ещё в 2000 году и хранит ему верность уже два десятка лет. Кстати, укладок это тоже касается. К сожалению, даже в крупных городах России во многих «салонах красоты» до сих пор крутят кудри с кончиков, а не от корней. Не знают, что лак для волос бывает сухой, а объем лучше создавать за счет пудры для волос, а не пенки и начеса.



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2. Бровки-ниточки

Еще одна важная деталь вашего образа — макияж и форма бровей. Тонкие «ниточки» у вас над глазами, рыжие щеки и «маска» из тонального крема вместо идеального тона — все это, к счастью, уже в прошлом. Современный макияж должен выглядеть так, как будто его вообще нет на вашем лице. Добавьте к нему натуральные широкие брови и аккуратные ресницы, и вы получите необходимый эффект.

3. «Вся отклячится»

«Вся отклячится, в узел вот здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак, и вот чешет на работу! Как будто сваи вколачивает!» Помните слова секретарши Веры из «Служебного романа»? В наше время она, пожалуй, могла бы стать неплохим имиджмейкером, поскольку уже тогда прекрасно понимала: важно не только то, во что вы одеты и как накрашены. Выражение лица и походка играют не меньшую роль. Тяжесть во взгляде, ворчание и негативное мышление не только прибавляют мимических морщин, но и влияют на осанку. Так что не забывайте следить за вашим кинетическим имиджем. «Походка свободная, от бедра. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком», — говорила все та же Вера. Вот что нам нужно!

4. Люрекс и Ко

Вот мы и добрались до одежды. Итак, если вы не хотите выглядеть старше своих лет, очистите свой гардероб от определенных вещей. В мусорку (или как минимум в гардероб вашего злейшего врага) отправляются, во-первых, павлопосадские платки. Их песенка уже давно спета. Далее — обувь на танкетке, цветные кофточки из тонкого трикотажа и люрекса, куцые «классические» костюмы «в облипку», пиджаки в комплекте с блузами, рваные джинсы с заниженной талией и короткая и узкая верхняя одежда. И отдельным пунктом хочу выделить телесные колготки, их некоторые женщины почему-то обожают носить зимой. Поверьте мне, со всем этим «добром» надо попрощаться обязательно.

5. Украшения, которые не украсят

Откажитесь от использования старомодных украшений и аксессуаров. Простая базовая бижутерия часто смотрится лучше комплекта из золота. Конечно, я не говорю про винтаж. Сейчас он в тренде. Но не путайте украшения известных марок семидесятых-восьмидесятых годов с комплектами из нулевых. Это абсолютно разные вещи.