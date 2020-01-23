До 5 рублей: банки и почта ввели комиссии за платежи в кассах









Теперь за внесение платежей в кассах почтовых отделений придется заплатить по 60 копеек, в Беларусбанке – по 2 рубля, в ряде коммерческих банков - до 5 рублей за одну платежную операцию. Таким образом белорусов стимулируют более активно пользоваться системами электронных платежей.





"Белпочта" – бесплатно только в бюджет

За каждый платеж, проведенный в кассе "Белпочты" придется выплатить комиссионное вознаграждение в размере 60 копеек. Исключения составляют только платежи в бюджет и перевод денег на благотворительные счета. Пока не взымают плату также за коммунальные услуги, за стационарный телефон и за почтовые услуги.





Беларусбанк - по 2 рубля за платеж

С 15 января до 2 рублей выросла комиссия при оплате услуг в кассах Беларусбанка. Ее возьмут при оплате за обучение, мобильную связь и интернет. Комиссия взымается вне зависимости от ого, платите вы наличными или по карточке. Правда, коммунальные платежи здесь тоже пока принимают без комиссии.



От 2 до 5 и процент в награду

В БПС-Сбербанке и Приорбанке также выросла комиссия за прием наличных денег и совершение операций по банковской платежной карточке в кассе банка до 5 рублей. Столько же возьмут в и в банке "Дабрабыт".





По 2 рубля за один платеж спишут в качестве вознаграждения в "Белгазпромбанке" и в "Паритетбанке", 2,5 возьмут в банке Решение. Некоторые банки не объявляли о взымании фиксированной суммы за платеж, но рассчитывают на процент от него - от 0,5% до 2%. Если сумма значительная, процент банковского вознаграждения может быть очень ощутимым.









Похоже, действительно пора обучить пользоваться интернет-банкингом родителей и других пожилых родственников. Наличные платежи становятся слишком накладными.