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УАЗ представил большой грузопассажирский фургон на базе «Профи»
Источник материала: Tut.by
Российский УАЗ выложил в соцсети фотографии новой версии модели «Профи» — универсальной грузопассажирской модификации, как называют ее сами разработчики.
Новый фургон «Профи» был разработан Ульяновским автозаводом совместно с компанией
В салоне базовой версии — пять сидений с трехточечными ремнями безопасности, дополнительный жидкостный отопитель салона и плафоны освещения. Двигатель ZMZ Pro (149 л. с.) может работать как на бензине, так и на газе (судя по надписи на бортах, речь идет об использовании сжатого метана). В последнем случае между рамой и кузовом продольно могут располагаться два, три или даже четыре металлических баллона по 50 л газа каждый. Заявленный производителем запас хода версии с заводским комплектом ГБО на одной заправке — свыше 1000 км.
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Российский УАЗ выложил в соцсети фотографии новой версии модели «Профи» - универсальной грузопассажирской модификации, как называют ее сами разработчики.
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