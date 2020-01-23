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УАЗ представил большой грузопассажирский фургон на базе «Профи»

23.01.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский УАЗ выложил в соцсети фотографии новой версии модели «Профи» — универсальной грузопассажирской модификации, как называют ее сами разработчики.


Новый фургон «Профи» был разработан Ульяновским автозаводом совместно с компанией «Автодом» (к слову, она также базируется в Ульяновске). Панели фургона, достигающего в длину 6,15 м, изготовлены из композитных материалов. Грузовой отсек отделен от пассажирского интегрированной перегородкой. Оба имеют дополнительную тепло- и шумоизоляцию.



В салоне базовой версии — пять сидений с трехточечными ремнями безопасности, дополнительный жидкостный отопитель салона и плафоны освещения. Двигатель ZMZ Pro (149 л. с.) может работать как на бензине, так и на газе (судя по надписи на бортах, речь идет об использовании сжатого метана). В последнем случае между рамой и кузовом продольно могут располагаться два, три или даже четыре металлических баллона по 50 л газа каждый. Заявленный производителем запас хода версии с заводским комплектом ГБО на одной заправке — свыше 1000 км.


Как сообщает портал drom.ru, в России кузов-фургон прибавляет к стоимости «Профи» 600 тысяч рублей (9700 долларов в пересчете по текущему курсу), то есть самый доступный вариант грузопассажирского уазика обойдется в 1 435 000 рублей (23 200 долларов).

 
 
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Российский УАЗ выложил в соцсети фотографии новой версии модели «Профи» - универсальной грузопассажирской модификации, как называют ее сами разработчики.
 
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