Президент Международной федерации тяжелой атлетики отстранен из-за обвинений в коррупции. Он руководит организацией 20 лет





Телеканал ARD обвинил Аяна в создании "культуры коррупции" и покрывательстве допинга на протяжении десятилетий.





"Президент самоустранился на срок 90 дней. Исполком утвердил Урсулу Папандреа из Федерации тяжелой атлетики США временным президентом. Создана комиссия для организации расследования", — цитирует главу Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова РИА "Новости".





80-летний Тамаш Аян занимает руководящие должности в IWF с 1970 года и является президентом федерации с 2000 года.



